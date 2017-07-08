MÜSİAD’dan AP’ye tepki

Çelenk açıklamasında, “Avrupa Parlamentosu bugün skandal bir karara imza atmıştır. Bu kararın Türkiye adına hiçbir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bu karar, ön yargı, İslamofobi, Türkiyefobi ve vizyonsuzluk göstergesidir. Doğru olmayan iddia ve iftiralara dayanan bu karar, Avrupa Parlamentosunu itibarsızlaştırmaktadır. Ayrıca alınan bu kararın iş dünyası açısından da herhangi bir geçerliliği yoktur. Hem Avrupa’yı yöneten iradenin hem de Ankara’nın, Türkiye-AB ilişkilerinin yeni bir ivme kazanması için çalıştığı bugünlerde alınan bu karar, kıta Avrupa’sındaki kafa karışıklığını ortaya koymaktadır.

Türkiye, 80 milyona yaklaşan nüfusuyla AB ülkeleri için önemli bir güç olmasının yanı sıra, Avrupa’ya uzanan enerji yollarının güvenliği için önemli bir aktördür. Türkiye ihracatının yarısına yakın payını AB ülkelerine gerçekleştirmektedir. Bu bakımdan ekonomik ilişkilerde yaşanabilecek olumsuzluklar, her iki aktörün de zararına olacaktır. Bu süreçte karşılıklı ekonomik ilişkilerin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için her iki aktörün de yoğun bir çaba sarf etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Konjonktürel olduğu apaçık görülmekte olan bu gelişme, umarız ki ilişkilerin yeniden canlandırılması yolunda AB’yi yöneten irade tarafından da yok hükmünde sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.