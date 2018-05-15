MÜSİAD’dan İslam alemine Kudüs çağrısı

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, İsrail’in Gazze’de sivil halka dönük gerçekleştirdiği katliama tepki göstererek, İslam alemine çağrıda bulundu

MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk açıklamasında, geçtiğimiz aylarda ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasına yönelik alınan kararın barışa ve kardeşçe yaşam umuduna ağır bir darbe olduğunu belirterek, "Yüzbinlerce Filistinli, günler öncesinden başlayan yürüyüşlerle ABD’nin uluslararası hukuku hiçe sayan bu tutumuna karşı protesto gösterilerine başlamış ve tepkilerini demokratik yollarla ortaya koymuşlardır. Son derece barışçıl bir eylem olmasına rağmen İsrail, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bugün de terör devleti olduğunu en çirkin yüzüyle tekrar göstermiş, sivil vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen saldırılarla 50’nin üzerinde Filistinli kardeşimizin şehit olmasına, 2500’e yakın kişinin de yaralanmasına sebep olmuştur. Bilinmelidir ki, 3 semavi dinin kutsal mekânı ve Müslümanların ilk kıblesin bulunduğu şehir olan Kudüs, Müslümanların namusudur. Masum insanlar üzerinde gerçekleştirilen katliamlar ve zulümler, bizleri bir an dahi Kudüs davamızdan vazgeçiremeyecektir. Müslümanlar olarak haklı mücadelemizi Kudüs’ün üstündeki kara bulutlar dağılıncaya kadar sürdürmekten yılmayacağız" dedi.

Çelenk, Filistin’de terör saldırılarında şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "Bizlere bir kez daha terörden ve şiddetten beslenen devlet olduğunu gösteren İsrail’i kınıyoruz. Tüm İslam Alemine, Gazze’de İsrail tarafından akıtılan kanı durdurmaları için her türlü çabayı göstermeleri, İsrail işgal gücü ile mücadelesinde Filistin Yönetiminin yanında yer almaları çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.