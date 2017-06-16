MÜSİAD’dan oyun uyarısı

MÜSİAD Başkanı Mehmet Çelenk, son dönemlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, "MÜSİAD olarak ülkemizin etrafında oluşan ateş çemberine rağmen, milli duruşumuza karşı iç ve dış mihraklarla birlikte iş tutanların nerelerde ve kimler tarafından kullanıldığının milletimiz tarafından çok iyi bilindiğine olan inancımız tamdır şeklinde konuştu.

İstikrar ve büyüme hedefleri doğrultusunda ne zaman olumlu bir gelişme olursa hemen farklı olayların ortaya çıkmasını MÜSİAD asla bir tesadüf olarak görmemektedir. Ekonomik gelişmenin olumlu yönde harekete geçtiği, istihdam rakamlarının olumlu çıkması, yüzde 5 büyümenin yeni açıklandığı bir dönemde Türkiye’nin maniple edilmeye çalışılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Çelenk, "Hukukun üstünlüğü ve bağımsızlığı herkes için geçerli olup tartışılamaz. Kimsenin unvanı, ekonomik- siyasi gücü, mesleği ve tercihi adaletin tecellisi bakımından ona bir avantaj sağlayamaz. Herkes yargının önünde eşittir ve eşit olmak zorundadır. Yargı da kişilere ve başka güçlerin etki ve yönlendirmesine göre karar verme hakkına sahip değildir. Ülkemizin ekonomik ve siyasi istikrarını bozmak için değişik zamanlarda ortaya konulan senaryoların yeni versiyonları piyasaya sürülmeye çalışılmakta, huzur ve güven ortamının bozulması için marjinal güçler devreye sokulmak istenmektedir. Bu amaçlara ülkemizi yöneten siyasi irade, siyasi partiler ve ekonomik çevreler alet olmamalıdır. Her zaman olduğu gibi bugün de sorunların çözüm yolları sokaklar, asfalt yollar değil milletin kendilerini temsil etsin diye temsilcilerini seçip gönderdiği Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Kimse kendi istikbali ve siyasi kaygıları nedeniyle ülke üzerinde oynanan oyunları görmezlikten gelerek bu tür provokasyonlara sebep olacak, zemin hazırlayacak hareketler içinde olma hakkına sahip değildir. Kendilerini her zaman millet iradesi üzerinde gören ekonomik güçler ve çeteler bu devirlerinin milletin gerçek iradesi karşısında bittiğinin farkına varmalarının zamanı gelmiş ve geçmiştir. Çözüm yeri; Varsa yanlışlar ortaya doğruları ile birlikte konularak yasal düzenlemeler dâhil bu çalışmaların yapılacağı meclistir ve halkın iradesidir. Çözüm yollarda değil millet iradesinin üstünlüğünde, kullanılmasında ve uygulanmasındadır" diye konuştu.