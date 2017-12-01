MÜSİAD’dan Reza Zarrab davasına tepki

Mehmet Çelenk, ABD’de başlayan davanın Türkiye Cumhuriyetini hedef aldığını belirterek, davanın iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermesinden endişe ettiklerini kaydetti. Davanın geri dönüşü olmayacak bir süreci başlatacağını ve sürecin önüne geçilmesi gerektiğini belirten Çelenk, "Ülkemizin kendi coğrafyasında zorlu bir süreçten geçtiği ve milletçe birlik beraberlikten uzaklaşmamamız gereken bir dönemde, söz konusu davanın tamamen siyasi olduğunu ve ülkemizin hedef tahtasına konduğunu sorumluluk sahibi siyasilerin ve tüm memleket sevdalılarının görmesini bekliyoruz. Bu davayı, arka planını, asıl yapılmak isteneni görmeyerek siyasi kaygılar ve kısır analizlerle değerlendirmek her şeyden önce ülkemize zarar verecektir. Bu yargı hamlesinin ve muhalefet üzerinden ilerleyen Türkiye’deki yansımalarının, küresel senaryonun bir parçası olduğu gerçeğini tüm kamuoyu görmelidir” diye konuştu.