MÜSİAD’dan sahur programı

Geleneksel hale getirilmek istenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen sahur programına, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Müslüm Yüksel, İl Müdürleri, üyeler ve ailelerin katılımıyla gerçekleşti.

Teravih namazının ardından başlayan sahur programında voleybol, basketbol, yüzme gibi aktiviteler de yer aldı. Düzenlenen sahur gecesinde konuşan MÜSİAD Başkanı Çelenk ailelerin birbiriyle daha iyi tanışıp kaynaşarak bol bol sohbet ve istişare ettiğini belirterek, "Tüm misafirlerimizin memnuniyetle ayrıldığı sahur organizasyonunu daha da genişleterek geleneksel hale getireceğiz” dedi.

Düzenlen program sahur yemeğinin yenmesiyle sona erdi.