MÜSİAD'dan Vali Gül'e hayırlı olsun ziyareti

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk ve Yönetim Kurulu Gaziantep Valiliği'ne atanan Sayın Davut Gül'ü makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, ziyarette Vali Gül'e yurt içinde ve yurt dışında yapmış oldukları faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Ayrıca iş adamları olarak her türlü hizmet ve desteği vereceklerini belirtti. Vali Gül ise, "Gazi şehrimizi kalkındırıp hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yapacağız, el ele vererek, hep beraber çalışacağız" diye konuştu.

Ziyaret sonunda MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk, Vali Davut Gül'e hediye takdiminde bulundu.