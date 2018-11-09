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MÜSİAD'tan Azez'e şube

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde şube açtı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde şube açtı.


MÜSİAD, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin desteğiyle güvenli hale gelen bölgelerde şube açtı. Açılışa MÜSİAD yetkilileri, Suriyeli tüccarlar, iş adamları ve Türk iş adamları katıldı. MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar, bölgenin normalleşmesi ve kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Azez'e şube açtıklarını belirtti. Uyar, Azez'de açtıkları şube ile dünya genelinde 212 şubeye ulaştıklarını belirterek, "Bölgedeki ticari ilişkileri geliştirmek, bölgenin normalleşmesi ve iktisadi olarak kalkınabilmesi için bu şubemizi özellikle Azez, Afrin, Cerablus, Bab ve Mare ticaret odalarıyla bir araya gelerek açtık" dedi.


Uyar, ticaretin önündeki engelleri kaldırarak terörden arındırılan bölgeleri ticari olarak geliştirmek istediklerini belirterek, "İkinci adım olarak serbest bölge çalışması yapacağız. Ticaret olmadan normalleşme olmayacağını düşünüyoruz. Bölgede istikrarı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapmak için hazırız" diye konuştu.

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