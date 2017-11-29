Mustafa Cihat konserine yoğun ilgi

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Mustafa Cihat konserine ilgi yoğun oldu. Konsere, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, İl Müftüsü Ahmet Çelik, Şehitkamil İlçe Müftüsü Ömer Keskin, Türkiye Diyanet Vakfı Gaziantep Kadın Aile ve Gençlik Merkezi Müdiresi Zehra Ünal ve çok sayıda Gaziantepli katıldı. Programda salonu dolduran Gaziantepliler, Mustafa Cihat’ın söylediği ilahilere eşlik etti. Mustafa Cihat, “Böylesine anlamlı bir program düzenleyen başta Şehitkamil Belediyesine ve Türkiye Diyanet Vakfı Gaziantep Kadın Aile ve Gençlik Merkezi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konser sonunda Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci, ilahı sanatçısı Mustafa Cihat’a hediye takdiminde bulundu