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17 Haziran 2017 14:02

Mutfak sanatları merkezinde lezzet şöleni

Gaziantep’e has ev yemekleri ve kazan yemekleri yapımı ile bilinen Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi, bu özelliğini Ramazan ayında da doruğa çıkarıyor.

Mutfak sanatları merkezinde lezzet şöleni

17 Haziran 2017 14:02


Yeni hizmet binasında Ramazan ayının her gününü konuklarına Gaziantep’e özgü kazan yemekleri sunan Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi, zengin yemek çeşitleri ile Ramazan ayını dolu dolu geçiriyor.


Her akşam iftar vaktinde yine Gaziantep’e has meyan şerbeti sunumu yapılan Mutfak Sanatları Merkezinde, ayrıca Osmanlı şerbeti de ikram ediliyor.


İkram edilen bu yemeklerin tamamı Gaziantep mutfağından eğitim alan aşçıların ortaya koyduğu lezzetlerden oluşan menülerin arasında, haşlamalı içli köfte, allı yeşilli dolma, ekşili ufak köfte, Ezo Gelin çorba, bulgur çorbası, fasulyeli kabak dolması, içli köfte, Ali nazik, soğanlı malhıtalı çorba, kazan kebabı, lebeniye çorbası, yoğurtlu ufak köfte, firik pilavı, dövmeli alaca çorba gibi yemekler bulunuyor.


Günde 300 kişinin iftar yaptığı Mutfak Sanatları Merkezinde vatandaşlar lezzetli bir iftar açmanın keyfini yaşıyor.




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