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27 Temmuz 2018 10:41

Mutlu kafe çalışanları Ticaret Odası meclis toplantısına renk kattı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Mutlu Kafe’nin özel personelleri, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Temmuz ayı Meclis Toplantısının açılışına damga vurdu.

Mutlu kafe çalışanları Ticaret Odası meclis toplantısına renk kattı

27 Temmuz 2018 10:41


İşaret diliyle İstiklal Marşına eşlik eden down sendromlu çocuklar, meclis üyelerine yemek ve içecek servisi yaptı. Engellerine rağmen fırsat verildiği zaman yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını ispat eden down sendromlu çocuklar, yetenekleriyle parmak ısırttı.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Gültekin Serdar Tolay, Engelliler Daire Başkanlığının yürüttüğü faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.


Program sonunda Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur tarafından günün anısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tolay’a plaket ve down sendromlu çocuklara hediye takdim edildi.




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