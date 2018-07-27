Mutlu kafe çalışanları Ticaret Odası meclis toplantısına renk kattı

İşaret diliyle İstiklal Marşına eşlik eden down sendromlu çocuklar, meclis üyelerine yemek ve içecek servisi yaptı. Engellerine rağmen fırsat verildiği zaman yapamayacakları hiçbir şeyin olmadığını ispat eden down sendromlu çocuklar, yetenekleriyle parmak ısırttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Gültekin Serdar Tolay, Engelliler Daire Başkanlığının yürüttüğü faaliyetleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Program sonunda Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur tarafından günün anısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tolay’a plaket ve down sendromlu çocuklara hediye takdim edildi.