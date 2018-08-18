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18 Ağustos 2018 12:02

Mutlu kafenin çalışanlarından bayram tebrik kartı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mutlu Kafe çalışanları Kurban Bayramı öncesinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve yakınlarına “Bayram Tebrik Kartı” gönderdi.

Mutlu kafenin çalışanlarından bayram tebrik kartı

18 Ağustos 2018 12:02


Mutlu Kafe’de down sendoromlu çalışanlardan oluşan bir grup, Gaziantep PTT Başmüdürlüğü’ne gitti, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e, Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi’ye ve yakınlarına “Bayram Tebrik Kartı” gönderdi.


Down Sendoromlu çalışanlar, teknolojinin insanlara bayramlarda mektuplaşmayı ve tebrik kartı göndermeyi unutturduğunu belirterek, “Teknolojinin gelişmesiyle insanlarımız kalem ve kağıtlar ile yazışmaları unuttular. Bayramlarımızda tebrik kartı göndermeyi ve bu kartlarla bayramları hatırlamayı düşündük. Bu vesileyle yakınlarımıza ve arkadaşlarımıza bayram tebrik kartı gönderdik” ifadelerini kullandı.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi, insanların kalem ve kağıtla yazışmayı pek yapmadığını teknolojiyi kullandığını söyledi.


Engelli çocukların ise geçmişi yad etmek ve yeniden bayram tebrik kartlarını hatırlamak için yaptıkları bu davranışın örnek olması gerektiğini vurguladı.


Çelebi, kendisine gelen tebrik kartında, Kurban Bayramının kutlandığını, Amerikan ürünlerinin kullanılmamasının istendiğini, bu çağrıya kulak vereceklerini, Amerikan ürünlerini kullanmayacağını belirtti.




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