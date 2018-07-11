Müzeler şehri Gaziantep bir müzeye daha kavuşuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi şehrin coğrafi işaretlerinden biri olan fıstığın hikayesini anlatan Fıstık Müzesi’ni önümüzdeki günlerde tamamlayarak hizmete açacak.

Fıstığın nasıl yetiştiğini aşama aşama gösteren dünyanın ilk ve tek Fıstık Müzesi’ni açacak olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi fıstığın anavatanı Gaziantep’te önemli bir çalışmayı daha hayata geçirecek. Dış tasarımı fıstığa benzeyen müze, insanlık tarihi kadar eski olan fıstığın üretimden tüketime kadar geçen sürecini anlatacak. Modern müzecilik teknolojileri ve sunum teknikleriyle farkındalık oluşturacak olan Fıstık Müzesi, yakında ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

“Fıstığın büyük bir hikayesi var”

Açılış için çalışmaların devam ettiği Fıstık Müzesi’ni gezerek yetkililerden bilgi alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, lezzetin başkenti Gaziantep’i Gaziantep yapan ana damarın fıstık olduğunu bildirdi. Şahin, “Fıstığın insanlık tarihi kadar bir geçmişi var, bu işin sırrı toprak, güneş, toprağın kalitesi ve emektir. Büyük bir mücadeleyle ortaya çıkan fıstığın büyük bir hikayesi var. Bu coğrafyanın getirdiği nimetleri daha güçlü bir biçimde geleceğe taşımamız gerekiyor. Fıstık, bizim en önemli ürünümüz, lezzetimiz, ekonomimiz ve bölgenin parlayan yıldızıdır. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak, fıstığın aşılamasından gübrelenmesine fıstık ağacının zararlı hayvanlarla mücadelesine kadar her noktasında çalıştık. Hem üreticinin, hem tüketicinin, hem de fıstığa dayalı sanayinin yanında durduk” dedi.

"Fıstık festivali, Gastronomi festivaline dönüştürülecek"

Müze gezisinde Fıstık Festivali’nden de bahseden Şahin, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivalini, Uluslararası Gastronomi Festivaline dönüştürüyoruz. Gastronomi dalında UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağına katılarak mutfağımızla markalaşan kentimize, gastronomi şehirlerinden gelecek şeflere yerel ürünleri göstereceğiz, lezzetimizi uluslararası boyutta taçlandıracağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Sonbaharda yeni fıstıklar çıktığında 22 ülkenin katılacağı Gastronomi Festivali’ni büyük bir seremoniye dönüştüreceğiz. Fıstığın üretimden başlayıp tüketime kadar uzanan tüm aşamalarını anlatacağız. Daha fazla üretmeliyiz, daha fazla tüketmeliyiz, daha fazla satmalıyız, daha fazla ürün çeşitliliği oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.

“15-20 gün sonra müzemiz tamamlanacak”

Fıstık Müzesi’ni yakın zamanda açacaklarını ve Prof. Dr. Canan Karatay’ı da davet edeceklerini aktaran Şahin, “Bugün bu gördüğünüz müze tamamlanmak üzere, inşallah 15-20 gün içerisinde tamamlanacak. Biliyorsunuz Prof. Dr. Canan Karatay’ın çok güzel bir sloganı var fıstık yiyin fıstık gibi olun diye. İşte biz Canan hanımı da bu festivalde buraya getireceğiz. Fıstık yemenin faziletlerini, güzelliklerini, sağlık ve bilimsel açıdan topluma aktaracağız” diye konuştu.