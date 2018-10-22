Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden GAİB'e ziyaret

Gör. Hasan Saçıkara ve Dış Ticaret Program Koordinatörü Öğr. Gör. Ayça Pekmez Bahçeci tarafından bölüm öğrencilerinin kurumsal yapıyı tanımaları amacıyla Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB)'ne teknik gezi düzenlendi.

Öğrencilere gezide eşlik eden Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Aydoğan, birliklerin faaliyetleri, genel ihracat trendleri ve ihracata yönelik devlet destekleri hakkında bilgi verdi. İhracatla ilişkili kurumlar ve süreçler hakkında bilgi alan öğrenciler, hizmet binasını da gezerek, GAİB'i yakından tanıdı. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Hasan Saçıkara ve Dış Ticaret Program Koordinatörü Öğr. Gör. Ayça Pekmez Bahçeci, GAİB Koordinatör Başkanı A. Fikret Kileci ve Genel Sekreter Mikail İrtegün'e gösterdikleri yakın ilgi ve Yüksekokul çalışmalarına verdikleri destek ve işbirliğinden dolayı teşekkürlerini sundu.