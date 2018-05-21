Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’na kalite kontrolü

İlk olarak, TS EN ISO 9001:2015 Yönetim Sistemleri Kalite Belgesini GAÜN SPORİUM ile alan GAÜN, ikinci olarak GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunda “Eğitiminin Kalitesini” onaylatmak için dış tetkik geçirdi.

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, sanayide kurulan ilk meslek yüksekokul olması ve bir yılda üç dönem (trimester) eğitim modeli ile Yükseköğretim Kurulu tarafından da örnek gösterilmesinin yanı sıra, vermiş olduğu eğitim Türk Standartlar Enstitüsü Dış Tetkik Ekibi tarafından da değerlendirilmeye uygun görüldü. TSE Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Rıza B. Okumuş ve Konya Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu 4 kişilik uzman ekip tarafından 2 gün süren detaylı incelemeleriyle ilgili kapanış toplantısını Rektör Prof. Dr. Ali Gür’ün de katıldığı bir toplantı yapıldı. TSE yetkilileri Okumuş ve Demirtaş, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu kalite çalışmalarına başlamasından duyduklarını memnuniyetlerini belirterek: eğitim modeli ve iş yeri eğitimi uygulamaları ile okulun hem sektöre hitap etmesi, hem işe yerleşme oranlarına yönelik olarak başarılı bir örnek olduğuna dikkat çekti. TSE yetkilileri: GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunun, hem eğitim modeli, hem personel yapısı ile iki günlük izlenimlerimiz son derece olumlu olduğunu ifade ederken, TS EN ISO 9001:2015 Yönetim Sistemleri Kalite Belgesini verilmesi yönünde olumlu görüşlerini TSE Merkez Yürütme Kuruluna ileteceklerini ve raporlayacaklarını belirttiler. Yürütme Kurulu nihai kararı ile kısa sürede belgelendirmenin tamamlanacağını da paylaştılar. Gaziantep Üniversitesinin kaliteye dair tüm adımlarında katkı sağlayacaklarını belirten TSE Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Rıza B. Okumuş, bölgemiz ve ülkemiz adına üniversitemizden gurur duyduklarını ifade etti.

Görüşmeler sonrasında konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üniversitemize yönelik pozitif görüş ve önerilerine dair paylaşımları için TSE ekibine ve ayrıca bu süreçte emeği geçen Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu ve Kalite Güvence Birimi personellerine teşekkürlerini sundu. Üniversite olarak eğitime dair kalite ve iyileştirme çalışmalarının her geçen gün artacağını ve diğer birimlere Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunun örnek olacağını ifade etti. Ayrıca kalite çalışmalarının Diş Hekimliği Fakültesi, Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile devam edeceğini de sözlerine ekledi.