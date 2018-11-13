Naci Topçuoğlu MYO ilkleri yapmaya devam ediyor

Trimester sistemiyle Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve bu özelliğiyle Türkiye'de ilk olan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin mezuniyet sonrası istihdamının kolaylaştırılması amacıyla sanayicilerin beklentileri ve mevcut eğitim öğretim müfredatı gözden geçirildi.

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesindeki 14 programın her birinde bir öğretim elemanı ve ilgili alandan en az iki sanayici olmak üzere Danışma Kurulları oluşturularak, GAÜN Seyirtepe Sosyal Tesislerinde çalıştay düzenlendi. Mevcut müfredata ilave olarak öğrencilerin daha nitelikli yetişebilmeleri için ne tür eğitim ve sertifika programlarının yapılması gerektiği üzerine yoğun bir bilgi alış verişi gerçekleşti.

“GAÜN rol model“

Yemekte konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Üniversitesi'nin birçok alanda öncü olduğu gibi meslek yüksekokullarında da Türkiye'ye rol model ve öncü bir üniversite olduğunu ifade etti. Şu anda devletin stratejik politika gereği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve YÖK'ün vizyonunda, ‘meslek yüksekokullarının sanayi içerisinde olmalı' şartının olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gür, “Şuanda bu uygulama yurt geneline yayılırken, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 11 yıldır sanayinin içerisinde zaten var. İleriye dönük vizyon oluşturan bir üniversiteyiz. Trimester dediğimiz, yılda 3 dönem ile toplamda da 2 yıl içeresinde 6 dönemlik örnek bir Meslek Yüksekokuluyuz. 900'ün üzerinde Türkiye'de meslek yüksekokulu var. İyi yapılanmış, kadrosunu iyi oluşturmuş, sanayi iletişimini iyi kurmuş ve programlarında yüksek doluluk oranı kriterlerine göre, 900 meslek yüksekokulu içerisinde sadece 8 tane meslek yüksekokulu destekleniyor. Bizde bu 8 meslek yüksekokulu içerisindeyiz. Bizim kadar sanayi ile iç içe geçmiş meslek yüksekokulu yok, bu rol model oldu” dedi.

Danışma Kurullarını yıllardır kullanan Gaziantep Üniversitesi'nden başka üniversite olmadığına değinen Prof. Dr. Gür, oyüzden yine öncü üniversite olduklarını vesadece kağıt üzerinde danışma kurullarının olmasını istemediklerini vurguladı. Prof. Dr. Gür, “Amacımız öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda daha iyi nasıl yetiştirebiliriz ve bu alandaki yeni bilgi aktarımlarını hangi yöntemlerle yapabiliriz. Türkiye'de örnek model aynı zamanda da başarılı mezunları ve iş sahasında en hızlı iş bulan öğrencilerin sahipleri bizler olacağız” şeklinde konuştu.

Bu toplantıyla bir ilki gerçekleşmiş olduklarını dile getiren GAÜN Naci Topcuoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ise,“Meslek Yüksekokulu olarak bünyemizde var olan 14 programımızdaki Danışma Kurulundaki sanayiden katılan değerli misafirlerimiz ve akademisyenlerimizle bir araya geldik. Sanayi ve üniversite iş birliği için başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Sanayici dostlarımızın davetimize böylesine bir katılım göstermiş olmasından dolayı duyduğum memnuniyetimi ifade etmek isterim”diye konuştu.

Çalıştayda söz alan Beşler Makarna Genel Müdürü Kemal Çakmak ve Gaziantep Kunduracılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce de, Gaziantep Naci Topcuoğlu Meslek Yüksekokulu ile çalışmaktan gururlu ve onurlu olduklarını belirterek, birlikte daha iyi işler başaracağımıza inandıklarını da ifade etti.

Programın açılış konuşmalardan sonra GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Rektör Danışmanı ve Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Öğretim Elemanları ve iş adamları çalıştay da bir araya gelerek fikir alış verişinde bulundular.