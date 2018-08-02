Naci Topçuoğlu MYO’da mezuniyet coşkusu

Uyguladığı eğitim modeliyle Türkiye’de ilki gerçekleştiren ve Türk sanayisi için büyük önem taşıyan GAÜN Naci Topçuoğlu MYO, 10.yıl mezunlarını verdi.

GAÜN Naci Topçuoğlu MYO, uyguladığı Trimester eğitim sistemi Üniversite-Sanayi işbirliğinin en iyi modeli olma özelliğiyle de Türkiye’de örnek gösteriliyor. 2007 yılında iki program ve 25 öğrenciyle eğitim ve öğretime başlayan GAÜN Naci Topçuoğlu MYO, halen 14 programı ve yaklaşık 900 öğrencisiyle Türkiye’nin en saygın eğitim kurumlarından birisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

GAÜN 12. Sırada yer alıyor

Mezuniyet Törenin açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, son yapılan resmi bir araştırmaya göre Gaziantep Üniversitesi’nin 200 üniversite içeresinde 12 sırada yer aldığını söyledi. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür, ”Gaziantep Üniversitesi gibi marka değeri yüksek bir üniversiteden diploma aldığınız için onur duymalısınız. Resmi olarak açıklanan bir araştırma sonucuna göre son dört yıl içeresinde yapılan bilimsel uluslararası çalışmalar baz alındığında 200’den fazla üniversite arasında Gaziantep Üniversitesi 12. Sırada yer alıyor. Bir taraftan sizleri yetiştirirken diğer taraftan ailelerinden, çocuklarında fedakârlık ederek gece gündüz çalışıp, bilimsel niteliklerinin artırarak, bilimsel makaleler yazma hususunda da hiç geri durmayan ve üniversitenin marka değerini artıran tüm Gaziantep Üniversitesi çalışanlarına ve akademisyenlerine teşekkür ederim” dedi

Üniversite-sanayi işbirliğine büyük önem veriyoruz

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür öğrencilere seslenerek, “Her zaman biz yeniliklere öncü olan bir üniversiteyiz. Mühendislik alanında intörnlük başlattığımız zaman Türkiye halen anlamış değildi ama şuanda 7. yılına giren marka değeri oluşturan ve sanayi bakanlığı tarafından YÖK üzerinden de diğer üniversitelere emsal teşkil eden kurumsallaşma oluştu. Patenti tamamen Gaziantep Üniversite’sine aittir. 70 üniversite bu konuda istekli oldular ama sadece bu işi yapabileceği düşünülen 3 üniversiteye bu hak verildi. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, sanayi içerisinde kurulan ilk meslek yüksekokuludur. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokuluatölyelerinde 7/24 halı işleyen makinalar çalışıyor. Gaziantep ait olan kutlu kumaşını öğrenciler üretiyor. Diğer taraftan ayakkabı üretiminde yeni modeller ve tasarımlar oluşturuluyor. Siz bunları yaptıkça biz mutlu oluyoruz. Sanayinin içerisinde yer aldığı için, sanayinin ihtiyacına cevap verecek düzeyde yeni atılımlar ve yeni laboratuvarlar kuruyoruz. Gaziantep halı ve ayakkabı merkezi ise, test merkezleri de burada olmalı. Bu konuda her türlü desteği vereceğiz. Mezun olduğunuza Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu diplomasını gösterdiğinizde birçok kapı sizlere açılacaktır. Sanayiciler sizlerin bir an önce diplomanızı alıp kendileriyle temasa geçmenizi ve sizlerle iş yapmanın arzusu içerisindeler. Sizden isteğim, mezun olduktan sonra sizlere kaliteli eğitim veren hocalarınızı unutmayın. Gaziantep Üniversitesi kimliğine asla zarar getirmeyin. Sizler aranan elemansınız lütfen kıymetinizi düşürmeyin. 10 yıl önce kurulan ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu’nun ismi halen yad ediliyor. Yad edilmek isteniliyorsanız kalıcı eser bırakın. Naci Topçuoğlu ailesine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Örnek bir MYO olduğumuz için gururluyuz

Rektör Danışmanı ve Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz,Türkiye’de organize sanayi bölgesinde Trimester sistemiyle kurulan ilk meslek yüksekokulu olduğumuz için gururlu olduğunu söyledi. Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz,” Gururluyuz çünkü uyguladığımız yöntem Türkiye’deki tüm meslek yüksekokullarına model ve örnek olmuştur. Diğer üniversiteler bizim yapmış olduğumuz sistemi kendileri uygulayabilmek için, ‘siz bunu nasıl başardınız’ diye sürekli iletişim halindeyiz. Organize sanayi bölgesindeki bir meslek yüksekokulu olarak gururluyuz çünkü Yüksek Öğretim Kurulu ’da bizim yapmış olduğumuz bu çalışmalarımız görmüş, takdir etmiş ve tüm Türkiye’de ki meslek yüksekokullarına bizleri örnek gösterdi. Şuanda Türkiye’de 900 yakın meslek yüksekokulu varken bunlar içerisinde desteklenen 8 meslek yüksekokulundan birisi olduğumuz için yine gururluyuz. Okulumuzun farklılığı olarak yaz döneminde birinci ve ikinci sınıflar dâhil olmak üzere toplam 467 öğrencimizi iş yeri eğitimini almak üzere firmalara gönderdik. Bu öğrencilerin 105’i organize sanayi bölgesinde olan firmalar olmak üzere 244 farklı firmaya gönderdik. Yani 467 öğrencimizi 244 farklı firmada iş yeri eğitimi için gönderdik. Bundan sonraki hedefimiz, tekstil ve halı sektörüne yönelik olarak test merkezlerini açmak olacaktır. Yine eş zamanlı olarak Gaziantep ve bölge için gerekli olduğunu düşündüğümüz gıda sektörü üzerine bir test merkezini meslek yüksekokulumuz bünyesinde açmak” ifadelerini kullandı.

Teknolojiyi takip eden değil, takip edilen bir ülke olma yolunda ilerliyoruz

Rektör Danışmanı ve Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, ”Biz inanıyoruz ki, cumhuriyetimizin yüzüncü yılına 2023 hedeflerine yeni başladığımız ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi’ ile birlikte cumhuriyetin yüzüncü yılına damga vuracak ve ülkemizi daha da ileriye götürecek çağdaş ülkeler ve ekonomik düzeyi yüksek ülkeler arasına ülkemizi katacak bireyler yetiştirdiğimize inanıyoruz. Biz inanıyoruz ki, İstanbul fethinin altı yüzüncü yılı olan 2053 hedeflerimize Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ekonomisiyle, sosyal alanıyla, teknolojisiyle dijital dünyada var olan yarışmadaki hızına ayak uyduran, takip eden değil takip edilen bir üniversite, takip edilen bir şehir, takip edilen bir ülke olması için elimizden geleni yapacağız. Yine biz inanıyoruz ki, Anadolu kapılarının açıldığı 1071 den bu yana bininci yılını kutlayacağımız 2071 yılında ülkemizin hedeflerinde, endüstri 4.0’ları, endüstri 5.0’ları değil toplum 5.0’ları, toplum 6.0’ları konuşan dijital dünyanın insanlara yapmış olduğu etkileri acaba’ teknoloji için insan mı, insan için mi teknoloji’ bu sorulara cevap veren, insanları makinaların ağır çarkından kurtarıp insan olmanın erdemiyle donatılmış bireyler yetiştirdiğimize inandığımız için gururluyuz” ifadelerine yer verdi.

Mezuniyet dünyasında iş dünyası adına konuşan konuklardan Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise, “İş dünyasında başarılı olabilmeleri için kendilerine olan güvenlerini hiçbir zaman kaybetmemelisiniz. Siz kendinize güvendikçe ve doğru olduğunuz sürece bu hayatta muhakkak başarıda gelecek.” dedi. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Genel Sekreteri Deniz Köken ise, “Gaziantep bir sanayi şehri olacaksa muhakkak bunun bir eğitim altyapısı olması lazım. Uzmanların yaptığı bir araştırmaya göre, Batının değerlerini alarak yükselen bir Asya var. Asya şunları yaparak kalkınmıştır: Serbest piyasa ekonomisi, bilim ve teknoloji, riyakat, faydacılık, verimlik, hukukun üstünlüğü şehirlere ve ülkelere hâkim olması, en üst eğitim model ve barış kültürü” diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmaları sonrasında, mezun olan 311 öğrenciye diploma ve hediyeleri, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya,GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür,Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör vekili ÖmerArıöz, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Avni Gökalp, Rektör Danışmanı ve Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan,Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Genel Sekreteri Deniz Köken, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan,PTT Başmüdürü Zekai Özkan, Finansal A.Ş Müdürü İzettin Elmas, Kunduracılar Odası Başkanı M. Emin İnce, GUSAD Yönetim Kurulu Üyesi E. Müderris Fedaioğlu, MUTAŞ Halı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ulutaş, , Beşler Makarna Genel Müdürü Kemal Çakmak, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Özgür Bayra, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ve Halıcılar Odası Genel Sekreteri Pervin Sayer tarafından verildi.