Naci Topçuoğlu MYO’nun 20 makine halısı desinatörü yetiştirilecek

Türkiye’nin makine halı üretiminin büyük bölümünün Gaziantep’te gerçekleştirdiğini, bu nedenle de desinatörlük eğitiminin son derece önemli olduğunu belirten Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, proje kapsamında eğitilecek 20 Makine Halısı Desinatörünün ihtiyaç duyulan halı fabrikalarında istihdam edilmelerinin sağlanacağını vurguladı. Makine Halısı Desinatörlüğü eğitiminin 4 Temmuz - 29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini vurgulayan Doç. Dr. Yılmaz, 480 saatlik eğitim süresince kursiyerlerin günlük giderleri ve sağlık sigortalarının İŞKUR tarafından karşılanacağını, eğitimlerin ise Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu laboratuvarlarında verileceğini ifade etti.

Doç. Dr. Yılmaz, projenin hayata geçirilmesindeki büyük desteği için İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin’e teşekkür ederken, Gaziantep Makine Halı üretimine önemli bir katkı sağlayacağını vurguladığı Makine Halısı Desinatörlüğü eğitimi için 3 Temmuz 2017- Pazartesi günü saat 09:00 ile 12:00 arasında mülakat yapılacağını, katılmak isteyenlerin belirtilen gün ve saatte İŞKUR İl Müdürlüğü binasında hazır bulunmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.