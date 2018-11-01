Nar hanım ellerinde hayat buluyor

Oğuzeli Belediyesi 'Nar Hanım Ellerde Hayat Buluyor Projesi' çalışmalarına başladı.

Oğuzeli'nin yöresel ürünlerinden bir tanesi olan narın tanıtımı ve kadınların istihdamında büyük rol oynayacak 'Nar Hanım Ellerde Hayat Buluyor Projesi' Oğuzeli Belediyesi tarafından hayata geçiriliyor. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 'Nar Hanım Ellerde Hayat Buluyor Projesi' kapsamında projenin bel kemiği olacak Oğuzelili kadınlarla bir araya gelerek, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Proje hakkında bilgi veren Kılıç, “Hayata geçireceğimiz 'Nar Hanım Ellerde Hayat Buluyor Projesi' ile hem Oğuzeli'nin yöresel ürünlerinin tanıtımını gerçekleştireceğiz hem de ilçemizde yaşayan kadınlarımıza iş imkanı sunmuş olacağız. Nar toprağı bereketli olan Oğuzeli'in simgesidir. Fakat son zamanlarda maddi olarak getirisi eskiye oranla çok fazla kalmadığı için bağlardan sökülüyor. Bu proje ile amacımız hem sağlıklı bir besin oluşu hem de ilçe için önemli olması dolayısıyla narı tekrar hareketlendirmek. Bu amaçtan yola çıkarak hazırlanan projede, ilçede yaşayan genç kızlarımız ve kadınlarımıza istihdam alanı yaratarak aile bütçesine katkı sağlamak ve ilçemizin sembolü olan narı ve bir diğer önemli gelir kaynağı olan kurutmalıkları kadınlar aracılığı ile işleyip markalaştırmak istiyoruz. Bu sayede kadınlarımız işgücüne katılırken yöresel ürünlerimiz değerlenecek ve pazarlarda kendisine yer bulacaktır. Dolaylı olarak baktığımız zaman çiftçi tekrar ekime devam edecek, geliri güçlenecek bu sayede şehir merkezine olan göçünde önüne bir nebze geçmiş olacağız. Bu tür projeler beni çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Çünkü bu projeler insanların hayatına nakış nakış işliyor. Vatandaşımızın hem sosyal hayatına hem ekonomik hayatına dokunuyor” diye konuştu.