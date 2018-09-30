Nar ve kurutmalık festivalinde renkli görüntüler

su kutlanan Kültür, Sanat, Nar ve Yöresel Kurutmalık Festivali, renkli görüntülere sahne oldu

Festival, Oğuzeli Belediyesi önünden ilçe stadına kadar kadar mehteran eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile start aldı. Oğuzeli Belediyesi Folklor Kulübü halk oyunları ekibinin gösterisi ise programa renk kattı.

En iyi nar ve kurutmalıklar

İlçenin önemli gelir kaynaklarından olan Oğuzeli Kurutmalığı ve ‘Nar' ile ilgili yarışmasında en iyi nar yetiştiren ve kurutmalık hazırlayarak dereceye giren üreticilere ödül verildi. Dereceye girenlere ödüllerini Oğuzeli Kaymakamı Eyup Gürdal, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı İsa Alper Açıkbaş ve Milliyetçi Hareket Partisi Oğuzeli İlçe Başkanı Muharrem Özsert verdi.

Festival, ilçenin markası oluyor

10. Kültür, Sanat, Nar ve Yöresel Kurutmalık Festivali'nin açılış konuşması yapan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Gerçekleştirdiğimiz festivalimiz artık Oğuzeli'nin markası ve coşkusu oldu. Bugün burada sizlerin huzurunda geleneksel hale getirilen 10. Kültür, Sanat, Nar ve Yöresel Kurutmalık Festivali'ni kutlayacağız.

Göreve geldiğimiz günden bu yana Cenab-ı Allahın yardımı, siz kıymetli hemşerilerimizin duası ve desteği ile birçok başarıya imza attık. Gerçekleştirdiğimiz bu festivalde bu başarılardan bir tanesi. Bu festival artık Oğuzelimiz'in coşkusu, bu festival Oğuzelimiz'in markası, bu festival Oğuzelimiz'in düğünü oldu” ifadelerini kullandı.

"Hem maddi hem de manevi kalkınma için çalışıyoruz"

Ülke içinde ve dışındaki şer odakları ile onların oynadıkları ekonomik oyunlara da dikkat çeken Belediye Başkanı Kılıç, "Ülke olarak etrafımızı sarmalayan hainlere karşı dimdik durarak bu psikolojik ve ekonomik savaştan daha da güçlenerek çıkacağız.İçimizde ve dışımızda şer odaklarının oynadığı oyunlarla Ülkemiz çetin ve zorlu süreçlerden geçiyor. Ama devletimizin ve milletimizin el ele vermesiyle, dirayetli davranmasıyla ve etrafımızı sarmalayan hainlere karşı dimdik durmasıyla bu psikolojik ve ekonomik savaştan daha da güçlenerek çıkacağız inşallah. Bu süreçte insanların nasıl fiziki ihtiyaçları varsa manevi yönden de ihtiyaçları oluyor. Bizlerde elimizden geldiğince vatandaşımıza manen de hitap etmek için faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Hem maddi kalkınma hem de manevi kalkınma için çalışıyoruz. Oğuzeli ilçemizi her iki manada da en iyi seviyelere getirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Bölgenin kültürünü, dokusunu, sanatını yani bizi biz yapan şeyleri ön plana çıkartan ve tanıtan belediyecilik anlayışı ile hizmet verdiklerini anlatan Kılıç, Amacımız ise Oğuzeli'nin kültürünü, sanatını, yöresel ürünlerini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak. Yaptığımız bu çalışmalarla hem Oğuzeli'miz kalkınacak hem de çiftçimizin alın teri olan ürettiği her ürün hak ettiği değeri bulacaktır. Allaha şükürler olsun ki ne sevdamızdan vazgeçtik ne de sözümüzden vazgeçtik. İlk günkü aşkla, şevkle ve heyecanla emin adımlarla çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu

Ünlü sanatçılara nar ekşisi

10. Kültür, Sanat, Nar ve Yöresel Kurutmalık Festivali'ne katılan vatandaşlar Ali Kınık Ve Zara'nın şarkıları ile coştu.. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı festivalde sahneye ilk olarak bölgenin yerel sanatçısı Gül Ahmet Yiğit çıktı. Ardından Ali Kınık'ın şarkılarını dinleyen vatandaşlar ‘Ali Ayşe'yi seviyor şarkısını hep bir ağızdan söylediler. Son olarak sahneye Zara, çıktı. Zara, seslendirdiği parçalarla alanı tamamen dolduran hayranlarınına unutulmaz bir gece yaşattı

Program sonunda Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Ali Kınık ve Zara'ya katılımlarından dolayı teşekkür ederek Oğuzeli'nin yöresel ürünlerinden zeytin yağı ve nar ekşisi verdi