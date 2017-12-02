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02 Aralık 2017 12:20

Narko-Mobil Whatsapp ihbar hattı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, 0 552 155 27 27 nolu Narko-Mobil Whatsapp ihbar hattının faaliyete geçirildiğini duyurdu.

Narko-Mobil Whatsapp ihbar hattı

02 Aralık 2017 12:20


Başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı uyuşturucudan korumak amacıyla sokakta bulunabilirliğini ve satışını engellemeye yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettirilmesi, dünyadaki gelişmeler takip edilerek personel ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi, uyuşturucu ile mücadelede yaşanan aksaklıkların tespit edilerek, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve etkin tedbirlerin alınması doğrultusunda, İçişleri Bakanlığınca İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu İle Mücadele Uygulama Politikası hazırlanmış söz konusu politikanın Kolluğun Sosyal Medyayı Etkin Kullanması başlığı altında Emniyet Genel Müdürlüğümüzce NARKO-MOBİL projesi hazırlanarak tüm illerde faaliyete geçti.


proje ile, gelişen teknoloji ve internet kullanımının yaygınlığına devlet kurumlarının da ayak uydurması, toplumda kendine önemli bir yer edinmiş olan sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamalarının her alanda etkin şekilde kullanılarak narkotik suçlarında daha etkin mücadele etmek amaçlanmaktadır. Beklenen hedefte, vatandaşların karıştıkları narkotik konulu bilgiler gerek video, gerek fotoğraf gerekse mesaj olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne doğrudan aktarabilecekler.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, 15 Kasım 2017 tarihli Gaziantep Valilik Makamının oluru ile 0 552 155 27 27 nolu NARKO-MOBİL WHATSAPP İHBAR HATTI faaliyete geçirildiğini duyurdu.


Kurulan Narko Mobil GSM hattı ile ilgili Gaziantep’te vatandaşların bilgilendirmesi için bastırılan afiş ve il broşürleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narko-Tim’ler ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı görevlilerce de dağıtıma başlandı.




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