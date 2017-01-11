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11 Ocak 2017 12:33

NCR’de By-pass damarı çıkarılırken bacakta kesi izi kalmıyor

NCR’de By-pass damarı çıkarılırken bacakta kesi izi kalmıyor

11 Ocak 2017 12:33

NCR İnternational Hospital Kalp Damar Cerrahisi bölümünde yapılan by-pass işlemi sırasında bacaktan damar çıkarılırken artık kesi izi kalmıyor.
Bacağın boydan boya açılmasına gerek bırakmayan Endoskopik Damar Çıkarma (EVH) işlemi sayesinde ameliyat sonrası iyileşme süreci kısalıyor, hastanın bacağındaki kozmetik görüntü korunuyor.
Uygulama ile, 2 santimetrelik mini bir kesiden özel endoskop yardımıyla çıkarılacak damara ulaşılıyor. Bacaktaki safen veni (ana damar) görüntülenip güvenle çıkarılıyor. Aynı işlem koldaki radial arter damarı için de uygulanabiliyor.
EVH’nin sağladığı bir diğer avantaj ise iyileşme süresi. Daha az acı, daha küçük yara izi ve daha hızlı iyileşme imkanı sağlayan yöntem özellikle obez ve diyabetli hastalara önemli avantajlar sağlıyor.
Türkiye’de birkaç hastanede yapılıyor.
NCR İnternational Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Sorumlu Hekimi Op. Dr. Bayram Yılmazkaya, Endoskopik safen çıkarma yönteminin Türkiye’de çok az sayıdaki kalp merkezinde yapıldığını belirterek, bu hizmeti Gaziantep’te vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Op. Dr. Yılmazkaya bunun yeni bir yöntem olduğunu belirterek, “By-pass ameliyatlarında bacaktan aldığımız damar oldukça sık kullanılır. Bu bizim için yeni bir yöntem. Türkiye’de şu anda 5-6 ilde var. Özellikle şişman ve diyabetik hastalara önemli avantajlar sağlıyor. Diyabetli hastaların yara iyileşme süreci diğer hastalara göre daha yavaş ilerliyor. O nedenle daha az kesi hastanın iyileşme sürecini hızlandırıyor, hastalarımıza konfor sağlıyor” dedi.



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