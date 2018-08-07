NCR’de Lipomatik uygulaması başladı

Dr. Mehmet Koray Çelebi Lipomatik uygulaması ile vücuttaki fazla yağların alınması hakkında bilgi verdi.

Estetik cerrahi alanında son dönemin öne çıkan teknolojik uygulaması olan Lipomatik sayesinde kişinin vücudunda belirli bölgelerde toplanan yağ dokusunun vücuttan alabildiğini belirten Çelebi, uygulama ile kişinin vücudunun şekillendirilmesinin ve daha sıkı bir görünüme kavuşmasının sağlandığını söyledi.

Dr. Çelebi, lipomatik uygulamasının diğer yöntemlere kıyasla öne çıkan avantajlarına, hangi bölgelerde uygulanabilir olduğuna ve nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin sıkça sorulan soruları cevapladı.

Dr. Çelebi, Lipomatik uygulamasının nasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgiler verdi.

Çelebi,”Hastanın estetik beklentilerini paylaşması sonrasında, doktorun değerlendirmeleri sayesinde Lipomatik uygulamasının gerçekleştirileceği alanlar ve alınacak yağ dokusunun miktarı belirlenmektedir. Uygulamanın lokal anestezi ile ya da genel anestezi ile yapılması gerektiğinin cevabı planlama aşamasında ortaya çıkmaktadır. Ucunda titreşimli ince borular olarak tarif edilebilecek mekanizmalara sahip bir cihaz olan Lipomatik ile yağ hücreleri uygulamanın temel hedefi doğrultusunda tahrip edilmekte ve cihazda bulunan vakumlama sistemi ile emilerek vücuttan dışarıya alınmaktadır. Geniş kapsamlı ve birkaç bölgeye aynı anda gerçekleştirilen Lipomatik uygulamaları dışında hasta aynı gün içerisinde, hatta uygulamanın tamamlanmasından birkaç saat sonra evine dönebilmektedir. Uygulamanın kapsamına ve kişinin yapısal özelliklerine göre değişmekle beraber, Lipomatik uygulaması sonrasında kişi 1 -2 hafta içerisinde işine ve sosyal hayatına tam anlamıyla dönebilmektedir. Tedavinin niteliklerine bağlı olarak 1 ay civarında bir süre korse giyilmesi gerekebilmektedir. Tıbbi her uygulama sonrasında olması gerektiği gibi, doktorun dikkat edilmesini istediği noktalara hasta tarafından uyulması ile uygulama sonrası riskler önlenebilmektedir” dedi.

Lipomatik uygulamasının etkileri

Çelebi, Lipomatik uygulamsı ile sağlanan yağ kaybı, uygulama sonrasında kişinin yanlış beslenmesi ve hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olması sonucu vücuda kazandırılan yeni yağ hücreleri ile geri kazanılabildiğini söyledi.

Çelebi,”Uygulama sayesinde elde edilen yağ kaybını muhafaza etmek ve istenilen görünümü sürdürebilmek için sağlıklı beslenme ve düzenli şekilde spor ve egzersiz içeren bir yaşam tarzı edinmek doktorlar tarafından uygulama sonrasında hastalara en çok verilen tavsiyedir. Yeni yağ hücrelerinin oluşumunu ve bu yağ hücrelerinin yoğunlaşmasını tetiklemeyen bir yaşam tarzı ile Lipomatik uygulaması ile sağlanan yağ kaybı kalıcı bir etkiye sahip olabilmektedir ”şeklinde konuştu.

18 yaş üzerinde olan herkesin Lipomatik uygulamasına başvurabileceğini söyleyen Çelebi, “Doktor hastayı muayene etmekte ve uygulamanın kişinin sağlığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını tespit etmektedir. Hastanın uygulamayı yaptırmasına bir engel olup olmadığının cevabı, kişinin var ise sağlık sorunlarının neler olduğuna bağlı olarak doktor tarafından verilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Lipomatik ile vücutta 3-4 kilo yap alınabilir”

Lipomatik’in vücutta hemen hemen bütün bölgelere uygulanabileceğini kaydeden Dr. Çelebi, vücutta ise bu tedavi ile 3-4 kilo kadar yağ alınabileceğini söyledi.

Çelebi,” Bölgesel yağlanmanın ve yağ dokusundaki yoğunluğa bağlı olarak estetik açıdan kişiye rahatsızlık veren görüntülerin ve sarkmaların gözlemlendiği vücut bölgeleri olarak kalça, popo, basen, bacaklar, bacakların iç bölümleri, üst kol, karın, göğüs Lipomatik uygulamasının sıklıkla gerçekleştirildiği alanlardır. Lipomatik uygulaması ile ne kadar yağ alınabileceğine ilişkin net karar muayene ile belirlenmektedir. Fakat, genel yaklaşım çerçevesinde, bir seans uygulamada ortalama 3 - 4 kilo yağ dokusu alınabilmektedir” ifadelerine yer verdi.

Lipomatik uygulamasının avantajları

Lipomatik tedavinin avantajları ile ilgili de bilgiler veren Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Koray Çelebi, “Lipomatik ile sadece yağ alımı değil dokunun kolajen miktarı artmakta, sarkmalar toparlanmaktadır. Daha homojen yağ alımını sağlamakta ve uygulama sonrası gölgeler, göçükler olmamaktadır. Basen bölgesinde ki selülit görünümünde azalma lipomatik uygulamalarında sağlanırken, liposuction uygulamalarında olmamaktadır. Lipomatik cihazı, etkili hedef seçme avantajı ile cilt altı bölgesindeki kas, sinir ve damar gibi diğer dokulara zarar vermeksizin doğrudan yağ dokularına müdahale sağlamayı mümkün kılmaktadır. Liposuction sonrası hastaların sıklıkla yaşadığı morluk, ödem, ağrı ve uyuşma gibi etkiler, doğrudan yağ dokularını hedef alabilme yeteneğine sahip olması sayesinde Lipomatik uygulamasından sonra daha az görülmektedir. Yağalımı işleminin hem hasta açısından hem de uzman doktor açısından daha konforlu geçmesi, başarılı sonuçların elde edilmesine katkı sağlamaktadır. Lipomatik cihazı ile gerçekleştirilen uygulamalar sadece işlem sürecine değil, uygulama sonrası sürece de olumlu etki etmekte ve hastanın kısa sürede sosyal hayatına en az yan etki ve komplikasyon ile geri dönebilmesine imkan sunmaktadır” diye konuştu.