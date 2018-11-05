NCR'den KOAH hastalarını sevindiren haber

Gaziantep'teki NCR İnternational Hospital'da görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahir Kotuk tarafından yapılan işlemlerde hem akciğer kanseri riski azaltılıyor hem de hastanın nefes almada yaşadığı güçlükler ortadan kalkıyor.

Yöntemin oldukça etkili olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Mahir Kotuk, yoğun bakımda yatan ve uzun süre oksijen cihazına bağlı olarak yaşamak durumunda kalan hastaların bu yöntem sayesinde oksijen cihazına ihtiyaç duymadan nefes alabildiğini söyledi. Kotuk, "Dünya genelinde birkaç merkezde yapıldığı bilinen bronkoskopik balon tedavisi ile akciğer bronşları kazınarak temizleniyor. İşlem sonunda nefes almada güçlük yaşayan hastaların akciğer fonsiyonları en az iki katına çıkıyor. Kirli hava, dumanlı ortam ve sigara maruziyetine bağlı olarak solunum yollarında goblet hücresi olarak adlandırılan tıkayıcı bir tabakanın meydana geliyor.Balon tedavisiyle, her iki akciğerdeki bütün solunum yollarının içini kaplayan hücre tabakasına kazıma işlemi uygulayabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Kazıma işlemi için solunum yollarındaki bronşların çaplarına göre seçilen balonlar kullandıklarını aktaran Dr. Mahir Kotuk, kazıyıcı özelliği bulunan bu balonların sert örgü ile kaplandığını, rezektör balonlar yardımı ile goblet hücre tabakasının köpüklü sıvı kıvamına getirilmek sureti ile solunum yollarının orijinal genişliğine ulaşmasının sağlandığını ifade etti.

Köpüklü goblet tabakanın aspire edilerek, değişime uğramış hücrelerin bronşlardan temizlendiğini söyleyen Dr. Mahir Kotuk, "Bronşların temizlenmesi ile birlikte akciğer kanseri riskinin de minimalize edilmiş oluyor. Böylelikle hem KOAH'lı hastalardaki nefes darlığı gideriliyor hem de kanser oluşumunun önüne geçilebiliyor” diye konuştu.

Dr. Mahir Kotuk, 100 hastanın 95'inde tek seansın yeterli olduğunu, ciddi kalp sorunu olmayan her hastaya bu uygulamanın rahatlıkla yapılabildiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan KOAH hastalığının bütün evrelerinde (hafif orta, ağır, çok ağır) rezektör balon tedavisinin uygulanabildiğini dile getiren Dr. Mahir Kotuk, balon tedavisinden 1-2 gün sonra hastaların akciğer kapasitesinin an az yüzde 50 arttığını söyledi.