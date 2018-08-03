Özellikle bilimsel bilgi üretiminde öncü olmak için çalışmalar yürüten HKÜ, altyapısını da bu doğrultuda gerçekleştiriyor.

Bölgenin ilk vakıf üniversitesi olarak Gaziantep’te kurulan, yaptığı atılımlar ve geliştirdiği projelerle yenilikçi ve girişimci bilim merkezi olarak yoluna devam eden HKÜ’den üç önemli bilim insanı bilimsel bilginin üretimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. “Neden Hasan Kalyoncu Üniversitesi” sorusuna cevap veren bilim insanları, bilgi üretiminde HKÜ’nün rolünü ele aldı.

Bilgiyi öğretmenin yanında üretmeyi de önemseyen bilim merkezi HKÜ

Üniversitelerin bilimsel bilginin öğretildiği, test edildiği, sorgulandığı bilimsel bilgiye yönelik olumlu tutum geliştirildiği eğitim kurumları olduğunu söyleyen HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, “Farklı eğitim düzeyleri ile üniversiteler bilgi inşa etmeyi başarmaya çalışırlar. Bu kapsamda, bilgi merkezi olmaya aday olan üniversiteler, işlevlerini sadece lisans düzeyinde eğitim yaparak gerçekleştirmezler. Bunun için lisansüstü düzeyde de eğitime öncelik verir, yüksek lisans ve doktora hatta doktora sonrası eğitimlerini önemseyerek destek verirler. Hasan Kalyoncu Üniversitesi vizyonu ile lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleriyle bilgi öğretimi ve üretimi misyonunu yerine getirmeye çalışmaktadır. 24 lisans, 21 yüksek lisans ve 11 doktora programı ile bilimsel bilgiyi öğretmenin yanında üretmeyi de önemseyen bilim merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” dedi.

“Bugünün dünyası kampüs merkezli bir dünyadır”

Günümüz dünyasında merkezde üniversitelerin olduğunu vurgulayan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Edibe Sözen, “Üniversiteler bilginin üretildiği ve güncellendiği merkezlerdir. Bilimsel anlayışlar ve yaklaşımlar güncelleştirilmeden, bilginin üretiminden söz edilemez. Dünün dünyası fabrika merkezli bir dünyaydı. Bugünün dünyası ise kampüs merkezli bir dünyadır. Kentlerin inşasında kampüslerin yeri ve konumu çok önemlidir. Gaziantep önceleri ipek ticaretinin bir kavşak yolunu oluştururken, şimdilerde fikirlerin ve bilginin yayıldığı üniversitelerin kavşak şehri konumuna gelmiştir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi şehre, bölgeye ve ülkeye hatta dünyaya bilgi üretmenin, bilgiyi güncellemenin önemli bir misyonunu üstlenmiş durumdadır. 2010’dan bu yana üniversite akademik kadrosuyla bilgi merkezli anlayışıyla her bir fakültede ve bölümde bilgiyi üretip güncellenmektir” şeklinde konuştu.

“Üniversiteler, bilimin üretildiği toplumsal kurumlardır”

HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk ise, bilimsel bilgi üretme sürecinin temel amacının ekonomik ve toplumsal kalkınmayı sağlamak ile birlikte toplumun yaşam kalitesini artırmak olduğunu dile getirdi. Üniversitelerin, bilim anlayışının hakim kılındığı ve bilimin üretildiği toplumsal kurumlardan biri olduğunun altını çizen Büyüköztürk, “Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Türkiye’nin önemli medeniyet merkezlerinden Gaziantep’te kurulmuş, ancak eğitim öğretimin yanı sıra toplum yararına dönük AR-GE çalışmalarıyla öne çıkan genç yeni nesil bir üniversitedir. Üniversitemiz AR-GE çalışmalarını fen ve doğa ile toplumsal sorunlara yönelik yenilikçi çözümler için en temel aracı ve olmazsa olmazı olarak görmektedir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi genç, yetkin akademik kadrosu ve lisansüstü programlarıyla bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü projelerle bilim merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir” diye konuştu.