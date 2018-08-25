Nesli tüketen kelebekler için Gaziantep’te tropik merkez yapılıyor

120 türden 20 bine yakın kelebeğin yer alacağı merkezde, kelebeklerin doğal ortamı oluşturulacak.

Gaziantep’te 300 türden 7 bin hayvanın bulunduğu Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde kelebek neslinin devam ettirebilmek ve ziyaretçilere uçuşan binlerce kelebeği bir arada sunabilmek amacıyla Tropik Kelebek Merkezi yapılıyor. Yapım çalışmalarında sona gelinen merkez, 120 türden 20 bin kelebeği ziyaretçilerin görmesini sağlayacak.

Hayvanat bahçesindeki Kelebek Vadisi ismi verilen alanda yapılacak merkez ile hem hayvanat bahçesinin ziyaretçi sayısının arttırılması, hem de nesli tükenme tehlikesi olan kelebek türlerinin koruma altına alınması hedefleniyor. Yaklaşık bir ayda tamamlanması beklenen kelebek vadisinde kelebeklerin seveceği doğal ortam ile özel bitkiler de yer alacak.

Binlerce kelebeğin aynı anda uçabileceği alan hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Müdürü Celal Özsöyler, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da bir yenilik yapmaya karar verdik. Bu nedenle de yeni bir Tropik Kelebek Merkezi kurmayı planladık. Bu Tropik Kelebek Merkezi 120 türden 20 bine yakın kelebeğin bir arada olup uçabileceği ve özellikle bu kelebeklerin iyi bir şekilde beslenebileceği tropik bitkilerin olduğu bir merkez olacak. Bu merkez yaklaşık olarak iki buçuk dönümlük alan üzerine kurulu bir yer olacak. Bu merkezimiz için Filipinler’den pupa döneminde kelebekler getireceğiz. Pupa döneminde kelebekler çıktıktan sonra da burada bir on günlük uçuş süreleri olacak. Sonrasında oluşacak tırtıllardan da kelebeklerin devamını getireceğiz ve bu süreci böyle devam ettireceğiz" dedi.

"Standart bir iklim için çalışmalar yapılıyor"

Kelebeklerin vadide rahat yaşayabilmesi, uçabilmesi için gereken sıcaklık, temizlik gibi şartların da hazırlanacağını anlatan Celal Özsöyler, kelebeklerin yaşamsal olarak sıkıntı çekmemeleri için merkezde titiz çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Özsöyler, "Tropik Kelebek Merkezimizde hayvanların uçabilmeleri için 20-25 derece sıcaklık ve 85-90 derece nem gerekiyor. Bu nemin sağlıklı yaşamları için mutlaka olması gerekiyor. Çünkü bu hayvanlar nemli ortamı çok seviyorlar. O nedenle burada standart bir iklimlendirme çalışması yaptık ve bu merkezimizde 20-25 derece sıcaklık ile 85-90 derece nem şartlarını yerine getirerek bu hayvanların uçuş olanağını sağladık" diye konuştu.

Kelebek merkezinin Türkiye’de ilk olacağını da kaydeden Özsöyler, "Zaten şu anda bu merkezimizin inşaatının da bir aylık bir süresi kaldı. Şu an içeride son dokunuşları yapıyoruz. Kelebeklerimizin hoşuna gidecek bitkilerin siparişini verdik, onları bekliyoruz. Bunlar geldikten ve dikildikten sonra bir aya kadar ziyaretçilerimizi ağırlamaya başlayacağız. Türkiye’de bu merkezimizin bir benzeri yok. Herkesi kelebeklerimizi görmeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.