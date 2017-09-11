Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 14:12

Nişanlısının gözü önünde boğuldu

Şanlıurfa’dan Gaziantep’te bulunan nişanlısının yanına gelen genç, fotoğraf çektirmek için girdiği gölde yüzmek isterken boğuldu.

Nişanlısının gözü önünde boğuldu

11 Eylül 2017 14:12

Nişanlısının yardım çığlığı üzerine göletten çıkarılan genç, yoğun bakımda süren 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Çavuşlu Mezrası’nda yaşayan ve Bodrum’da bir otelde lahmacun ustası olarak çalışan Mehmet Demirdal (24), bayram izni için geldiği memleketinden nişanlısı ile görüşmek için Gaziantep’e gitti. Nişanlısı ve ailesinin çalıştığı İslahiye ilçesine bağlı Güllük köyüne giden Mehmet Demirdal, fotoğraf çektirmek için göletin kenarına gitti. Demirdal, gölette yüzerken aniden gözden kayboldu. Nişanlısının yardım çığlıkları üzerine sudan çıkarılan Mehmet Demirdal, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edilen Demirdal, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Demirdal, yaklaşık 4 gün boyunca süren yaşam savaşını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Adli Tıp Kurumu önüne gelen gencin nişanlısı Sevda ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.


Yapılacak otopsinin ardından Demirdal’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra Çavuşlu Mezrası’nda defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç