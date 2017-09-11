Nişanlısının gözü önünde boğuldu

Nişanlısının yardım çığlığı üzerine göletten çıkarılan genç, yoğun bakımda süren 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesi Çavuşlu Mezrası’nda yaşayan ve Bodrum’da bir otelde lahmacun ustası olarak çalışan Mehmet Demirdal (24), bayram izni için geldiği memleketinden nişanlısı ile görüşmek için Gaziantep’e gitti. Nişanlısı ve ailesinin çalıştığı İslahiye ilçesine bağlı Güllük köyüne giden Mehmet Demirdal, fotoğraf çektirmek için göletin kenarına gitti. Demirdal, gölette yüzerken aniden gözden kayboldu. Nişanlısının yardım çığlıkları üzerine sudan çıkarılan Mehmet Demirdal, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edilen Demirdal, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Demirdal, yaklaşık 4 gün boyunca süren yaşam savaşını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Adli Tıp Kurumu önüne gelen gencin nişanlısı Sevda ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Yapılacak otopsinin ardından Demirdal’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra Çavuşlu Mezrası’nda defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.