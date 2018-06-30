Nizip Organize Sanayi Bölgesi ihalesi NTO’da yapıldı

Nizip Organize Sanayi Bölgesi mevcut alanı içerisinde bulunan beş adet sanayi parseli arsanın ihalesine 17 adet başvuru yapıldı. Yapılan ihalenin açılış konuşmasını yapan Nizip Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Beş adet sanayi parselin ihalesinin açık arttırma usulü yapılacağını söyledi.

İhaleye açılan sanayi parsellerinin Nizip Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından 10 Nisan 2018 tarihinde satışına karar verildiğini ifade eden Nizip OSB Başkanı Uğur Aladağ, “Bu ihalenin giderek gelişen büyüyen Nizip ilçemizin sanayisine, esnafına ve tüccarına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Araziler daha öncede belirttiğim gibi açık arttırma usulü yapılacaktır. Şartnamede de belirtildiği gibi arazilerin konumu ve muammen bedelleri önceden belirlenmiştir. Satışı yapılan parsellerin Yönetim Kurulumuz tarafından değerini bulmadığı gibi bir kanaat oluşursa ihaleyi tamamlayıp tamamlamamakta serbesttir. İhale öncelikle küçük olan parsellerinden başlayarak büyük parsellere doğru ilerleyecektir. Küçük olan parsellerde zaman kazanma açısından artı beş, büyük parsellerde ise artı on şeklinde arttırılma yapılacaktır. Ben bu vesile ile ihaleye katılan firmalarımıza teşekkür ediyor başarılar diliyorum” diye konuştu.

Düzenlenen ihaleye Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Salih Uygur, Nizip Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı Ali Kaya ve çok sayıda sanayici ve işadamı da katıldı.