Nizip Ticaret Odası Bayramlaşma Geleneğini Bozmadı

Bayramın ikinci günü Saat 11.00’da başlayan Bayramlaşma töreni saat 13.00’ a kadar devam etti.

Gerçekleşen bayramlaşma töreninde bir açıklama yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Karabacak, “Ramazan ayının bitmesiyle mübarek Ramazan Bayramına idrak etmiş bulunmaktayız. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşma törenimiz bu yılda bayramın ikinci gününde yapılmaktadır. Bayramın coğrafyamıza barış ve huzur getirmesini temenni eder Türk-İslam aleminin ve üyelerimizin ramazan bayramını kutlarım” dedi.

Düzenlenen Bayramlaşma törenine Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Nizip Ticaret Odası üyeleri ve ilçe halkından da katılım oldu.