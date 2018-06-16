Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2018 13:48

Nizip Ticaret Odası Bayramlaşma Geleneğini Bozmadı

Nizip Ticaret Odası her bayramda olduğu gibi bu bayramda üyeleriyle bayramlaşma geleneğini bozmadı.

Nizip Ticaret Odası Bayramlaşma Geleneğini Bozmadı

16 Haziran 2018 13:48

Bayramın ikinci günü Saat 11.00’da başlayan Bayramlaşma töreni saat 13.00’ a kadar devam etti.


Gerçekleşen bayramlaşma töreninde bir açıklama yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Karabacak, “Ramazan ayının bitmesiyle mübarek Ramazan Bayramına idrak etmiş bulunmaktayız. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşma törenimiz bu yılda bayramın ikinci gününde yapılmaktadır. Bayramın coğrafyamıza barış ve huzur getirmesini temenni eder Türk-İslam aleminin ve üyelerimizin ramazan bayramını kutlarım” dedi.


Düzenlenen Bayramlaşma törenine Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Nizip Ticaret Odası üyeleri ve ilçe halkından da katılım oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç