Nizip Ticaret Odası üye ilişkilerini güçlendiriyor

NTO üyeleri İKA desteği ile ISO 9001:2015 KYS ve TOBB Akreditasyon Sistemine, ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi Standartlarının entegrasyonu sağlanarak, üyelik ilişkileri güçlendirilecek. İKA’nın 2018 yılı teknik destek programı kapsamında sağlayacağı destekle gerçekleştirilecek olan proje sözleşmesi, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz tarafından imzalandı.

Düzenlenen imza töreninde bir açıklama yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “İKA’nın destekleriyle Oda bünyesinde etkin bir yönetim ve kalite anlayışının geliştirilmesi, kurum içinde iletişimin iyileşmesi, tüm faaliyetlerde planlama aşamasından başlayarak geniş bir izleme ve kontrolün gerçekleştirilmesi amacıyla sürekli gelişmeyi hedefleyen Odamızda kurulu olan ISO 9001:2015 KYS ve TOBB Akreditasyon Sistemimize, ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetim Sistemi Standartlarının entegrasyonu sağlanacaktır. Bu kapsamda ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin kurulması için danışmanlık hizmeti alımı yapılacaktır. Söz konusu danışmanlık hizmeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Oda/Borsa Akreditasyon standartları ile uyumlu olarak verilecektir. Projemiz kapsamında ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, TOBB Oda/ Borsa Akreditasyon Sistemi Eğitimi, Proses SWOT Analizleri Uygulama Eğitimi alınarak ISO 9001 KYS, ISO 10002 MMYS ile TOBB Akreditasyon Sistemi Dokümantasyonu ve entegre sistemin kurulması ve işletilmesi için danışmanlık hizmeti de gerçekleştirilecektir. Uygulanacak olan projenin odamıza ve üyelerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise, "NTO’da 10002 müşteri memnuniyeti-şikayet yönetimi sistemi ile üye memnuniyetini ve hizmet kalitemizi arttırıyoruz, teknik destek projesi sözleşmesini Oda Başkanımız Mehmet Özyurt ile imzaladık. Projenin Nizip Ticaret Odası’na ve üyelerine hayırlı uğurlu olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.