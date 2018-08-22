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22 Ağustos 2018 13:40

Nizip Ticaret Odası’nda bayramlaşma programı

Nizip Ticaret Odası tarafından her yıl geleneksel hale getirilen bayramlaşma töreni bu yılda yapıldı.

Nizip Ticaret Odası’nda bayramlaşma programı

22 Ağustos 2018 13:40


Yapılan törende bir açıklama yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, "Her yıl olduğu gibi bu yılda Nizipli sanayici iş adamları, Nizip Ticaret Odası üyeleri ve ilçe halkımız ile bayramlaşmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Ülke olarak zor günlerden geçmekteyiz, ancak bu millet geçmişte nice zor günler atlatmıştır. İnşallah milletimiz devletinin yanında yer alarak bu ekonomik savaşında üstesinden gelecektir. Bu özel gün münasebetiyle ülkemizin, içerisinde bulunduğu ekonomik savaştan galip çıkması için, dayanışmanın en güzel örneğini sergileyip, bir ve beraber olarak devletimizin, hükümetimizin yanında yer almayı ihmal etmememiz gerektiğini hatırlatmak isterim. Unutmamalıyız ki sorunlarımız paylaşıldıkça azalacak ve mutluluklarımız daha da artacaktır. Ben bu vesile ile kurban bayramının Türk iş ve İslam Alemine hayırlara vesile olmasını dileyerek Nizip Ticaret Odası üyelerinin, Nizipli hemşehrilerimin ve tüm İslam Aleminin kurban bayramını kutluyorum" dedi.


Düzenlenen Bayramlaşma törenine Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Nizip Ticaret Odası üyeleri ve ilçe halkından çok sayıda katılım oldu.




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