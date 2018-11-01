Nizip Ticaret Odası'nda liderlik eğitimi

Kurum olarak eğitimin en önemli öncelikleri olduğunu ifade eden Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, “Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için odamız bünyesinde görev yapan çalışma arkadaşlarımızın hizmet içi eğitimine önem veriyoruz” dedi.

Bu kapsamda Nizip Ticaret Odası (NTO) ve MATİS Danışmanlık ve Eğitim Firması işbirliği ile Liderlik Eğitimi Nizip Ticaret Odası meclis toplantı salonunda düzenlendi. MATİS Danışmanlık ve Eğitim Firması eğitmeni tarafından verilen liderlik eğitimine, NTO Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu, NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ve NTO personelleri de katıldı.

Eğitimin birinci öncelikleri olduğunu ifade eden Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, gelişen teknoloji ve güncellenen bilgiler ışığında oda bünyesinde görev yapan çalışanların daha iyi hizmet verebilmesi için hizmet içi eğitim çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. MATİS Danışmanlık ve Eğitim Firması eğitmeni tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından katılımcıların konuyla ilgili soruları cevaplandırıldı. Önümüzdeki süreçte çeşitli konularda hizmet içi eğitim sürecinin devam edeceği ve üyelere daha iyi hizmet vermenin amaçlandığı da ifade edildi.