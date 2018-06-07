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07 Haziran 2018 12:46

Nizip Ticaret Odası’ndan 925 aileye Ramazan yardımı

Nizip Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle geleneksel hale getirilen ramazan yardımları bu yıl da ihtiyaç sahibi 925 aileye yapıldı.

Nizip Ticaret Odası’ndan 925 aileye Ramazan yardımı

07 Haziran 2018 12:46


Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Nizip Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteği ile gıda yardımı yapıldığını belirten Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “İçerisinde temel gıda maddelerinden oluşan 925 dar gelirli aileye dağıtılmak üzere Ramazanlık temel gıda paketi oluşturduk” dedi.


Dini ve sosyal hayatımızda müstesna bir yere sahip olan, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Mübarek Ramazan ayı içerisinde bulunduklarını belirten NTO Başkanı Özyurt , “Ramazan’ın feyzinden, bereketinden, güzelliklerinden ve hayatımıza getirdiği manevi unsurlardan birisi de yardımlaşma ve dayanışma boyutudur. Ramazan ayını huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirmeleri için bu mübarek ayda yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere birazda olsa katkı olur umuduyla bağışlarımızı ulaştırmış bulunmaktayız. Yardım paketleri Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanımız, Meclis Disiplin Kurulu Üyelerimiz ve Komite Başkanlarımız tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Bu yardım paketlerinin dağıtımında odamıza yardımcı olan ve emeği geçen tüm organ üyelerimize ve desteklerini esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




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