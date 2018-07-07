Nizip Ticaret Odası’ndan Üyelerine İndirim

Düzenlenen protokol töreninde bir açıklama yapan Nizip Ticaret Odası Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu, “Nizip Ticaret Odası, üyelerine sunduğu hizmet kalitesinden ödün vermeden Oda yönetimi ve personelleri ile çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamda ve Özel ADN Hastanesi ve Odamız arasında yapılan protokol ile ve Özel ADN Hastanesi’nden hizmet almak üzere başvuran üyelerimiz Nizip Ticaret Odası üyesi olduklarını beyan etmeleri halinde ve Özel ADN Hastanesi muayene, tetkik ve tedavilerinde ödeyecekleri ücretler üzerinden belirli bir oranda indirim uygulanacaktır. Protokolümüzün imzalanmasında emeği geçen Özel ADN Hastanesi Genel Müdürü İhsan Öztürkmen, Başhekim Ercan Genco ve Yasemin Trunç’a teşekkür eder, imzaladığımız bu protokolün üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Özel ADN Hastanesi Genel Müdürü İhsan Öztürkmen ise, “ Hastanemiz ile Nizip Ticaret Odası üyeleri arasındaki işbirliğimizi artırmak ve sürekli hale getirmek için bugün bu protokolü imzalamaktayız. Hastanemiz günün 24 saati acil doktorlarımız ile birlikte hizmet vermektedir. Nizip Ticaret Odası üyelerinin ve Niziplilerin her zaman hizmetindeyiz. Protokolümüzün imzalanmasında emeği geçen Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt ve personellerine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Nizip Ticaret Odası Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu ve Özel ADN Hastanesi Genel Müdürü İhsan Öztürkmen tarafından protokol imzalandı.