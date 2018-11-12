Nizip'te "1 kan 3 can" projesi 10. yılında

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Nizip Meslek Yüksekokulu Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) kapsamında Türk Kızılayı ile birlikte yürütülen "1 kan 3 can projesi" 10. yılında da devam ediyor.

GAÜN Nizip Meslek Yüksekokulu Toplumsal Duyarlılık Projeleri Koordinatörü ve Proje Yürütücüsü Öğr.Gör. VeliddinÇiftci, Gıda Teknolojisi Programı öğrencileriyle beraber yürüttülen "1 Kan 3 can" projesi sürüyor. 10 yıldır devam eden proje ile Nizip yerleşkesinde kan bağışı hakkında eğitimler verilirken kan bağışı kampanyası düzenleniyor. Öğr.Gör. Çiftci, Toplumsal Duyarlılık projeleriyle Gaziantep Üniversitesi'nin, toplumla iç içe sosyal sorumluluk sahibi öğrenciler yetiştirmeyi, toplumsal bilince katkı ve farkındalık sağlamayı, toplumsal sorunlara çözüm önerileri üretmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Kan bağışını kanımızın sadakası olarak değerlendiren Öğr.Gör. Çiftci, kan bağışı kampanyalarına devam edeceklerini ve proje öğrencilerinin Cuma günleri Nizip Kızılay Kan Merkezinde aktif olarak görev alarak, Nizip Kızılay Şubesine desteklerinin süreceğini ifade etti Öğr.Gör. Çiftci, ayrıca tüm Türkiye'den 11 bin civarında kişinin üye olduğu 1 Kan 3 Can facebook grubu aracılığıyla da toplumda kan bağışı hakkında farkındalık yaratma çabalarının her daim sürdüğünü sözlerine ekledi.

Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Ahmet İhsan Kaya ise; 2009 yılından bu yana TDP projeleriyle üniversite olarak halkla kaynaşmak, öğrencilerde toplum bilinci oluşturmak adına birçok proje yürüttüklerini, zorunlu ders olarak Toplumsal Duyarlılık Projelerini müfredatında bulunduran ilk devlet üniversitesi olduklarını vurguladı. Dr. Öğr. Üyesi Kaya, sosyal sorumluluk projelerinde görev alan öğrenci ve danışmanlarına teşekkür ederek, mezun olduktan sonra da öğrencilerden sosyal projelerde görev alarak topluma yararlı bireyler olmayı sürdürmelerini beklediklerini belirtti.