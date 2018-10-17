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Nizip'te toz bulutundan araçlar etkilendi

Gaziantep’in Nizip ilçesinde etkili olan toz bulutundan en çok araçlar etkilendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan toz bulutundan en çok araçlar etkilendi. İnsanların nefes almakta zorlandığı toz yağmuru nedeniyle araçların ise üzerini sarı bir örtü kapladı.


Gaziantep'in Nizip ilçesinde de günlerdir etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. İnsanların nefes alıp vermekte zorlandığı toz yağmurundan en çok araçlar etkilendi. İlçede açık alanda seyir eden yada park halinde bulunan araçları sarı örtü kapladı. Kentte görüş mesafesini de düşüren toz bulutu, nefes darlığı ve astım gibi hastalara da zor anlar yaşattı. İlçe halkı kenti sarıya boyayan toz yağmuru nedeniyle ev ve işyerlerinin camlarını da açamadı.


Toz bulutu kentte gün içinde zaman zaman yağan yağmurun ardından dağıldı.

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