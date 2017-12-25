Nostaljik el sanatları sergisini gezenlere Türk kahvesi ikramı

yılı nedeniyle Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında açılan nostaljik yöresel el sanatları sergisinde, yöresel kıyafetler giyen öğrenciler, sergiyi gezen büyüklerine Türk kahvesi ikram ediyor

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Ortaokulu öğrencileri tarafından açılışı gerçekleştirilen “Bir zamanlar Gaziantep” konulu yöresel el sanatları ürünleri sergisi açıldı. Sergide yakın döneme ait el sanatları bakır işçiliği ürünleri, sedef kakma, yöresel kıyafetler ve diğer ürünler sergileniyor. Öğrenciler, sergiyi gezenleri uygun yöresel kıyafetlerle ağırlarken, ziyaretçilere Tür kahvesi de ikram ediyor. Serginin açılışı Okul Müdürü Nadir Gürsel, okul idareci ve öğretmenlerinin yanı sıra öğrencilerin de katıldığı törenle yapıldı.

Gaziantep kültürünü hem yakından tanıma hem de tanıtma fırsatı bulduklarını belirten öğrenciler, "GKV Ortaokulu fuaye alanında yeni nesillere kültürümüzü , geleneklerimizi daha iyi aktarmak amacıyla böyle bir sergi açtık. Sergimizde yöremizle özdeşleşmiş bakır, sedef gibi el sanatlarına ait ürünler yer alıyor. Sergimiz büyük ilgi görüyor. Gaziantep kültürünü hem yakından tanıyor hem da tanıtıyoruz” dedi.

Serginin hafta sonuna kadar açık kalacağını belirten öğrenciler, Türk kahvesi tadında nostaljik bir sergi gezmek isteyen herkesi okula davet etti.