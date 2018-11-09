NTO Başkanı 10 Kasım mesajı

Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, Atatürk'ün vefatının yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde bizlere düşen görev, O'nun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Özyurt, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm dünyada örnek alınan büyük bir devlet adamı ve büyük bir komutan olduğunu belirterek, "Türk milleti tarihin her döneminde bağımsız ve hür yaşamıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrası Türk milletini tarih sahnesinden silmek isteyenlerin hevesi, Atatürk'ün başlattığı Kurtuluş Savaşı ile hüsrana uğramıştır. Bugün bu topraklarda özgür ve bağımsız bir devlet olarak yaşamamıza vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, vatan savunmasında hayatını seve seven veren şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Atatürk'ü anmak ve anlamak demek, O'nun eserlerine sahip çıkmak demektir. Atatürk, 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve yaşatma görevini gençlere bırakmıştır. Atatürk'ün ilke ve devrimlerine sahip çıkarak, bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır" ifadelerini kullandı.