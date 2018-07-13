NTO Başkanı Özyurt’tan 15 Temmuz mesajı

Başkan Özyurt, mesajında 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, bağımsızlığına, demokrasiye, milli iradeye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkarak hainleri püskürtüğünü hatırlattı. Türk milletinin kara gecede gösterdiği kahramanlığın her türlü övgüye layık olduğuna vurgu yapan Özyurt, "İki yıl önce hainler dış güçlerin de desteği ile ülkemizi işgal etmeye, milli iradeye ipotek koymaya kalktılar. Ancak aziz Türk milletinin vatan, millet ve bayrak sevgisi karşısında hüsrana uğradılar. Milletimizin canı ve kanı pahasına gösterdiği bu kahramanlık örneği gelecek kuşaklara bırakacağımız en güzel mirastır" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Destanının asıl kahramanlarının o gece tereddütsüz bir şekilde meydanlara inerek ülkesi ve inandığı değerler için canını vermekten çekinmeyen şehitler ve gaziler olduğunu kaydeden Özyurt, mesajında "Hain kalkışmanın yaşandığı gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile alanları dolduran ve göz kırpmadan şehadet şerbetini içen şehitlerimize bir kez daha yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum. O gece tanka, tüfeğe, uçağa karşı tarihte eşine az rastlanabilecek bir kahramanlık örneği sergileyen aziz milletimiz o karanlık geceyi unutmayacaktır ve unutturmayacaktır. Milletçe ülkemizin bir daha böyle hain kalkışmalarla karşı karşıya kalmaması için birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeli, kenetlenmeliyiz. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunun bilincinde olarak her zaman hainlere karşı uyanık olacağız. Hainler şunu çok iyi bilmelidir ki, hiçbir güç millet iradesinden üstün değildir. Bu millet, tarihin her döneminde iradesine sahip çıkmış, iradesine ipotek koymak isteyenleri tarihin çöplüğüne göndermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.