NTO Başkanı Özyurt'tan 29 ekim kutlaması

Başkan Özyurt mesajında, Türk milletinin istiklali ve istikbali için kendisinden kat ve kat üstün düşman kuvvetlerine karşı verdiği Kurtuluş Savaşının zafere ulaşmasının ardından ilan edilen Cumhuriyet Bayramını coşku ile kutladıklarını belirtti. Özyurt mesajında, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıl dönümü olan 29 Ekim en önemli milli bayramlarımızdan birisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşının ardından ilan edilen Cumhuriyeti'mizin yıldönümü olan 29 Ekim, milletimizin en zor şartlarda bile neleri başarabileceğini göstermesi açısından da son derece önemlidir. 600 Yıllık bir cihan imparatorluğunun mirası üzerine yükselen Cumhuriyetimizi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için ilk günkü heyecan ve azimle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlamak milletimizin her ferdinin hakkıdır. Tüm milli bayramlarımızda olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek ve milletçe kenetlenmek için önemli bir fırsattır. Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile ortaya koyacağımız birlik ve beraberlik tablosu, ülkemize karşı yürütülen ekonomik saldırılara vereceğimiz en güzel cevap olacaktır. Bu vesile ile başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede canı seve seve veren tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize yüce Allahtan rahmet, minnet ve şükranlarımızı sunar, Cumhuriyet Bayramının birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini dileriz" ifadelerine yer verdi.