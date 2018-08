NTO Başkanı Özyurt’tan Kurban Bayramı mesajı

Nizip NTO Başkanı Özyurt, mesajında birlik ve beraberliğin bayramdan sonraki zamanlarda da devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti. Özyurt’un mesajında, "Millet olarak bizi birbirimize düşürmek, gücümüzü zayıflatmak, kardeşi kardeşe kırdırmak için nice oyunlar sergilenmektedir. Ülkemize karşı yapılan bu haksız oyunları gören milletimiz her zaman olduğu gibi bu günde kenetlenerek tüm dünyaya gereken cevabı vermiştir. Ülkemiz geçmişte nice zor günler atlatmıştır. İnşallah milletimiz devletinin yanında yer alarak bu ekonomik savaşında üstesinden gelecektir. Milletimiz dünden bugüne yardımlaşmaya, düşene el uzatmaya her zaman değer vermiştir. Kurban Bayramı da yardımlaşmanın zirve yaptığı nadide günlerdir. Bugünlerin en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Kul olmanın ebedi hazzını tekbir ve kurbanlarımızla bütün kâinata ilan ederek, tükenmez bir şükran ve minnet duygusu içinde Allah’a ve mukaddes dinine bağlılığımızı yenileyeceğiz. Ben bu vesile ile kurban bayramının Türk iş ve İslam âlemine hayırlara vesile olmasını dileyerek Nizip Ticaret Odası üyelerinin, Nizip’li hemşerilerimin ve tüm İslam âleminin kurban bayramını kutluyorum. Ayrıca Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşma törenimiz bu yıl da bayramın ikinci günü saat 11.00-13.00 arasında Nizip Ticaret Odası’nda düzenlenecektir. Yapılacak olan bayramlaşma törenine tüm Nizip Ticaret Odası üyelerimizin ve Nizip’li hemşerilerimizin katılımlarını bekliyoruz" denildi.