NTO Başkanı Özyurt’tan yeni kabine değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye’de yeni bir dönem başlarken, ekonomi ile ilgili bakanlık sayısı 3’e indirilmesi ve yeni kabinedeki isimler iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandı. Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, yeni kabine ve yeni dönemi değerlendirirken, bürokrasinin ortadan kalkacağını, her alanda daha büyük atılımların gerçekleşeceğini söyledi. İçeride ve dışarıda güçlü bir ülke olabilmenin yolunun güçlü bir ekonomiden geçtiğine dikkat çeken NTO Başkanı Özyurt, "Yeni dönemde ülkemizi her alanda ileriye taşıyacak olan yeni kabinenin icracı isimlerden oluştuğunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle TOBB camiasından ve iş dünyasından isimlerin de yer aldığı yeni kabine güven veriyor. İş dünyasının içinde yetişmiş, ekonomiyi yakından bilen yeni kabine ve yeni dönemde bürokrasi azalacak, karar alma süreçleri hızlanacak, yapısal reformlar hayata geçirilecektir. Geleceğin büyük Türkiye’si için artık ekonomiye odaklanmalıyız. Yeni hükümetimizi kutluyor, tüm bakanlarımıza başarılar diliyoruz" dedi.

Özyurt, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül’ün yeni kabinede de Adalet Bakanı olarak görev almasının da memnuniyetlerini artırdığını dile getirirken, "İş dünyası olarak yeni bakanlar kurulumuza büyük güven duyuyoruz. Bürokrasinin azalacağı icraatın öne çıkacağı yeni dönemde hemşehrimiz Abdulhamit Gül’ün yeniden Adalet Bakanı olarak görev alması da mutluluğumuzu bir kat daha artırdı. Abdulhamit Gül, memleketimizin yetiştirdiği başarılı bir siyaset ve hukuk adamıdır. Yeni dönemde de başarılı çalışmalarıyla Türkiye kamuoyunun takdirini kazanacağına eminiz" şeklinde konuştu.