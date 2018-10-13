NTO' dan enflasyonla mücadeleye destek çağrısı

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, enflasyonla mücadele destek çağrısı bulunarak, "Tüm üyelerimizi enflasyonla topyekun mücadeleye destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

Hükümetimiz tarafından enflasyonla mücadele programı çerçevesinde ülke gelinde “İndirim Kampanyası” başlatıldığını belirten NTO Başkanı Mehmet Özyurt, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Enflasyonla Mücadele programın da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin en önemli işbirlikçisi olduğunu ifade etti. den NTO Başkanı Özyurt , “Türkiye'nin yeni ekonomi programında, temel politikaların kurgulandığı alanların en başında enflasyon ile mücadele gelmektedir. Özellikle son dönemde kurda meydana gelen spekülatif artışlar sonucu fiyatlamalarda yaşanan yukarı yönlü gidiş, yüksek enflasyona neden olmuştur. Gelinen durum, sadece kamu kurumları ya da bakanlıkların mücadelesinin ötesinde, Enflasyonla Topyekun Mücadele ihtiyacını doğurmuştur. Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan bu program, özel sektörün gönüllülük esasına dayalı desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında yer alan Odalarımız ile üretim gerçekleştiren ve çeşitli ürünlerin ticaretini yapan Oda üyelerimizin indirim kampanyasına katkıda bulunması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, üyelerimizin ürettikleri ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapılması tavsiye edilmektedir. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı sayesinde geniş kapsamlı bir dayanışma ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğinden hiç şüphemiz yoktur. Enflasyonla mücadele kapsamında sattıkları ürünlerde indirim yapacak ve kampanyaya destek olacak üyelerimizin 19 Ekim 2018 Cuma Gününe kadar Web sitemizde (www.nto.org.tr ) bulunan dilekçeyi doldurarak Odamıza (alirizadeniz@nto.org.tr veya Faks: 03425121036 )bildirmelerini rica ediyoruz. Nizip Ticaret Odası ve iş dünyası olarak Devletimiz ve Türk özel sektörünün el ele vererek ülkemizin geleceği için, Enflasyonla Mücadele Programı'nı destekliyor, bu mücadeleye destek olacak üyelerimize şimdiden teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.