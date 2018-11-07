NTO Güneydoğu Bölgesi akreditasyon çalıştayına katıldı

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası, Kızıltepe Ticaret Borsası, Nusaybin Ticaret Borsası ve Nusaybin Ticaret ve Sanayi odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından organize edilen Güneydoğu Oda ve Borsalar Akreditasyon Sistemi Kıyaslama Çalıştayı Mardin'de gerçekleştirildi.

İki gün süren çalıştaya, Nizip Ticaret Odası'nı Temsilen NTO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Yiğit, Osman Alpaslan, Genel Sekreter Yardımcısı Dilek Süzer, Bilgi İşlem - Basın Yayın Personeli Ali Rıza Deniz, bölge il ve ilçelerinin oda ve borsa başkanları ile yöneticileri de katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Akreditasyon Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin kıyaslama çalıştayı'nın Mardin de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şahin, çalıştayın borsa ve odaların akreditasyon çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını dile getirerek, "Türkiye genelinde 269 borsa ve odamız akredite olmuş. Bunun 46'sı 5 yıldız. Tüm oda ve borsaların A sınıfı hizmet verebilmesi için bu çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz" dedi. TOBB Akreditasyon Kurulu Sekreteri Özge Karatepe'nin yeni puanlama sistemi sunumu ile başlayan çalıştay, MB Danışmanlık Hizmetleri Mehmet Besleme tarafından kıyaslama amaçları, uygulama yöntemleri ile ilgili bilgiler vermesi sonrasında, TOBB Sosyal Medya Uzmanı Samet Çelik'in Sosyal Medya Eğitimi ile ilgili sunumları, Hitabet Eğitimi Uzmanı Adnan Erbaş'ın toplum önünde konuşma sunumları ve son olarak ta Risk Analizi Uzmanı İlker Gür'ün sunumlarıyla kıyaslama çalıştayı son buldu.