NTO yönetimi Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliklerine Katıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Türk bayrakları ile donatılan Nizip Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliklere katılanlar, hain darbe girişimine sert tepki göstererek şehitleri rahmet, gazileri minnetle andı.

Demokrasi nöbetine katılan vatandaşlara Nizip Ticaret Odası tarafından bin 500 kişilik tatlı ikramı yapıldı.

Demokrasi nöbetinde konuşan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, “15 Temmuz da hain kalkışmanın yaşandığı o gece meydanlara çıkarak göz kırpmadan şehadet şerbetini içen şehitlerimize bir kez daha yüce Allah’tan rahmet, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Bundan tam iki yıl önce Milletimizin canı ve kanı pahasına gösterdiği bu kahramanlık örneği gelecek kuşaklara bırakacağımız en güzel miras olduğunu belirten NTO Başkanı Özyurt, “Bağımsızlığa, demokrasiye, milli iradeye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkarak hainleri püskürten Türk milletinin gösterdiği kahramanlık her türlü övgüye layıktır. Türk Milletinin şanlı direnişi ile bu hain planı bertaraf etmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece yine aynı meydanda toplanarak demokrasiye sahip çıktık. Türkiye 15 Temmuzda demokrasi adına utanç verici bir kalkışma girişimine maruz kalmış, milli iradeye zarar verilmek istenmişti. 15 Temmuz tarih sayfalarına kara bir leke olarak geçmiştir. Ülkemizin birliğine, dirliğine ve demokrasiye karşı yapılan bu hain planı protesto etmek, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini göstermek adına iki yıl önce olduğu gibi bugünde Nizip Ticaret Odası camiası olarak meydanlardayız” diye konuştu.