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08 Mayıs 2018 16:28

NTO’da girişimcilik eğitimleri başvuruları devam ediyor

Nizip Ticaret Odası, ilçenin ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamak ve istihdamı arttırmak amacıyla 2018 yılında da çeşitli projeler ile birlikte eğitim programları düzenlemeye devam ediyor.

NTO’da girişimcilik eğitimleri başvuruları devam ediyor

08 Mayıs 2018 16:28


Bu kapsamda Nizip Ticaret Odası, Gaziantep İŞKUR İl Müdürlüğü ve KOSGEB Gaziantep Müdürlüğü işbirliği ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini sürdürüyor. Küreselleşen dünyada rekabet ortamına ayak uyduracak cesur ve kararlı girişimcilerin yetişmesi gerektiğini belirten Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt "Bu gerekliliğin farkında olan Odamız girişimcilik eğitimleri düzenleyerek ilçemizin ve ülkemizin önemli insan kaynaklarını, uzmanlarıyla ve girişimcileriyle buluşturmayı sürdürüyoruz" dedi. Eğitim çalışmaları kapsamda Odamızda 400 kişiye daha Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verileceğini belirten NTO Başkanı Mehmet Özyurt, "Ülkemizin 2023 hedeflerine emin adamlarla ilerlerken mevcut girişimci sayımızı birkaç katına arttırılması gerekmektedir. Dengeli bir ekonomik kalkınma ve işsizliğin önlenmesi için kendi işini kurmak isteyen kişilere, iş fikirlerini işletme haline getirme yolunda teşvik etmek amacıyla verilen eğitimler sonrasında girişimcilerimiz KOSGEB’in 50 bin lira hibe desteği ve 100 bin lira faizsiz kredi desteğinden yararlanma imkanı bulmaktadır. Girişimcilik eğitimlerimize katılmaya hak kazanan işsiz ve çalışmayan girişimci adaylarına eğitim süresince günlük 20 TL ücret verilecektir. Derslere yüzde 90 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır. 25’er kişilik gruplar halinde 4 gün sürecek olan eğitimlere katılmak isteyen girişimci adaylarının E-Devlet sistemi üzerinden KOSGEB’e müracaat etmeleri gerekmektedir. Ben bu vesile ile eğitimlere katılacak kursiyerlere girişimcilik yolcuğunda başarılar diliyorum" diye konuştu.




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