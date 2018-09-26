NTO'da “İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti” semineri düzenlendi

Düzenlenen seminere Nizip Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Kök, NTO Meclis Üyeleri Müslüm Aksoy, İbrahim Demir ve çok sayıda sektör temsilcisi de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Karabacak, "Bugün bu semineri düzenleme amacımız ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yayımlanan yönetmelik ile ilgili üyelerimizin doğru bir şekilde bilgilendirilmesidir" dedi. Yayımlanan yönetmelik ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine düzenleme yapıldığını belirten NTO Başkan Yardımcısı Bekir Karabacak, "Bizlere değerli zamanını ayırarak odamıza teşrif eden Gaziantep Ticaret İl Müdürü Sayın Bilal Yazıcı'ya ve toplantımıza katılan tüm üyelerimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Gaziantep Ticaret İl Müdürü Bilal Yazıcı ise ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti ile alakalı yoğun bir sürece girdiklerini belirterek, "Bilindiği üzere, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanmıştır. İl müdürlüğü olarak amacımız sektörümüzü en doğru bir şekilde bilgilendirerek, yetki belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi alım sürecinde yaşanabilecek sorunlara çözün bulmaktır. TOBB MEYBEM ile Odamız motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı seviye 4 ve motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu seviye 5 olmak üzere bu iki meslekte sınav ve belgelendirme hizmeti için çalışmalarını başlatmıştır. Ayrıca ikinci el ve sıfır araç alım satımı yapan ve iş makinesi alım satım işlemi yapan firmalar ve çalışanlarının Gaziantep İl Ticaret Müdürlüğü'nden yetki belgesi almaları da gerekmektedir. Ben bu vesile ile toplantımızın düzenlenmesinde emeği geçen ve ev sahipliği yapan Nizip Ticaret Odası'na teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gaziantep Ticaret İl Müdürü Bilal Yazıcı tarafından katılımcılara geniş bir sunum yapıldı. Yapılan bilgilendirmenin ardından Ticaret İl Müdürü Bilal Yazıcı ile katılımcılar arasında soru cevap şeklinde istişareler yapılarak seminer tamamlandı.