NTO’da İmar Barışı bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Nizip Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonunda geniş bir katılım ile başlayan toplantıya Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Polat, NTO Meclis Üyesi Ersin Özdemir ve NTO Disiplin Kurulu Üyesi ve TÜMSİAD Nizip Şubesi Başkanı Orhan Budak ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanları katıldı.

Düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan NTO Disiplin Kurulu Üyesi ve TÜMSİAD Nizip Şubesi Başkanı Orhan Budak, “Bizim amacımız uygulamaya giren İmar Barışı Yasası hakkında halkımızı en doğru bir şekilde bilgilendirmek ve maksimum derecede faydalanmalarını sağlamaktır” dedi.

İmar barışı ile Türkiye genelinde yaklaşık 13 Milyon yapının imar ve ruhsat sıkıntısının son bulunmasını beklendiğini belirten Orhan Budak sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Çevre ve Şehircilik ile Maliye Bakanlıkları tarafından hazırlanan, Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, Yapı Kayıt Belgesi müracaatı, bu belgenin bedelinin hesaplanması ve ödenmesi, belge verilen Hazineye ait taşınmazların satışı, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsamaktadır. Buna kanuna göre, Yapı Kayıt Belgesi 31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapılar için verilecektir. Belge için müracaatlar 31 Ekim 2018’e kadar yapılacak olup belge bedeli ise 31 Aralık 2018’e kadar ödenebilecektir. Bu yasa izinsiz olan yapılar için önemli bir fırsattır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanları tarafından katılımcılara bilgilendirme sunumu yapıldı. Soruların cevaplanması ile son bulan toplantıya, mimarlar, inşaat mühendisleri ve çok sayıda Nizip Ticaret Odası üyesi de katıldı.