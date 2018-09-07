NTO’da "Sıfır Atık Projesi" uygulanacak

Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Karabacak ve NTO yönetim kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Gaziantep Çevre Şehircilik İl Müdürü Nizip’in Çevre sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yapılan ziyarette bir açıklama yapan Gaziantep Çevre Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan Nizip’in Çevresel sorunları hakkında istişarelerde bulunmak için Nizip ticaret Odası’nı ziyaret etmekteyiz" dedi.

Yaşanan sorunlara ceza yazmanın bir çözüm olmayacağını belirten İl Müdürü Hasan Alan, "Nizip’te şehir merkezinin yakınında bulunan işletmeler zaman zaman koku yaymaktadır. Biz bu konu da ceza yazmanın bir çözüm olmayacağını sorunları kaynağını bulup işletmelerimizi de mağdur etmeden çözüme kavuşturmayı amaçlamaktayız. İnşallah kısa vadede olmasa bile uzun vadede Nizip’in yaşadığı bu sorunları Nizip Ticaret Odası ve diğer kurumlar ile birlikte işbirliği yaparak üstesinden geleceğimize inanıyorum. Diğer bir konu ise uygun görülürse Nizip Ticaret Odası’nda sıfır atık projesini uygulamaya başlamak istiyoruz. Sıfır Atık Projesi ile NTO’da oluşan kağıt, plastik, cam ve metal atıklar ile organik atıkların atılacağı geri dönüşüm kumbarasını hizmet binasına yerleştirilerek, kaynağından ayrıştırılan atıklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirildiği kuruluşlara gönderilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen “Sıfır Atık Projesi”ne Nizip Ticaret Odası’nın desteklerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt Gaziantep Çevre Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan ve yardımcılarına teşekkür etti. Nizip Ticaret Odası olarak ülkemize, milletimize ve ilçemizin faydasına olan her projenin içerisinde bulunmaktan kaçınmayacaklarını belirten NTO Başkanı Özyurt, "Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atık suların bertaraftı için bugüne kadar birçok çözüm arayışı içerisine girdik. Bu konuya çözüm bulmak amacıyla sektör temsilcileriyle Odamızda toplantılar düzenledik. Bu kriterlerin yerine getirilmesi işletmelerimiz için büyük birim maliyetler ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Esaslar genelgesine işletmelerimizin ayrı ayrı uyum sağlaması mümkün olmayacaktır. Ancak bu işletmelerimiz kurumlarımız ile işbirliği yaparak karasuların bertarafı için ortak lagün oluşturulmasını uygun görmekteyiz. Önümüzdeki günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek bu konuya çözüm aramaya devam edeceğiz. Yeni açılacak ek organize sanayi bölgemizde ise arıtma tesisimizin yeri ayrılmış durumda. Organize sanayi bölgemiz faaliyete geçtiği zaman arıtma tesisimizde çalışmaya başlayacaktır. Ayrıca Nizip’te kurumların içerisinde bir ilk olacak olan Sıfır Atık Projesini Nizip Ticaret Odası’nda uygulamaktan memnuniyet duyacağız. İnşallah bu proje ile diğer kurumlara örnek olarak projenin yaygınlaşmasına katkı sağlamış oluruz" diye konuştu.