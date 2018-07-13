NTO’da vergi alacaklarını yapılandırma konusunda seminer

Nizip Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen bilgilendirme seminerine Nizip Vergi Dairesi Müdürü Ali Cibik, Gaziantep Vergi Dairesi Grup Müdürü Gönül İlhan Akın, Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu, NTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Karabacak, SMMM Nizip Temsilcisi Necati Kılıç, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve çok sayıda NTO üyesi katıldı. Gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, "7143 sayılı Kanundan 31 Temmuza kadar ihtiyacı olan tüm mükelleflerin maksimum derecede faydalanması için bu semineri düzenliyoruz.” dedi.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması kanunu ile devlet, vatandaş ve kurum barışının sağlanacağına inandığını belirten NTO Başkanı Özyurt sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yapılan bu kanuni düzenleme ile vergi borcu olan mükellefler için son derece önemli fırsatlar sunulmaktadır. Tüm mükelleflerin bu yasadan faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Bu derecede önemli bir toplantının Nizip’te düzenlenmesini sağlayan Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ve Nizip Vergi Dairesi Müdürü Ali Cibik’e şükranlarımı sunuyor toplantıya katılan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Geçen ay Gelir İdaresi Başkanını kaybettiklerini belirten Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin “Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayan, çalışmaktan başka hayatında hiçbirşey olamayan değerli üstadımız Adnan Ertürk’e Allah’tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Yeni yapılandırma yasası hakkında bilgilendirme yapmaya geldiklerini belirten Vergi Dairesi Başkanı Halil tekin sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yapılandırma kanunu haricinde ayrıca meslek mensubu üyelerinin ve mükelleflerin de sorunlarını dinlemek için huzurunuzdayız. Nizip Vergi Dairesi Müdürlüğü’müz de ziyaret ettik ve gerekli tüm hazırlıkları yapmış olduklarını gördük. Sizlere en iyi şekilde hizmet vereceklerine inanıyorum. Bu kanun kapsamına girip de “ben bu Kanunu duymadım” diyen tek bir vatandaş kalmayacak şekilde gerekli tüm çalışmaları ve tanıtım faaliyetlerini Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı olarak titizlikle sürdürmekteyiz. Konuyla ilgili tüm başvurulara vergi daireleri en kısa sürede yanıt vermektedir. Toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir Kanun olan yeni yapılanma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar bulunmaktadır.”

Konuşmaların ardından Gaziantep Vergi Dairesi Grup Müdürü Arif Özefe tarafından katılımcılara geniş bir sunum yapıldı. Yapılan bilgilendirmenin ardından Başkan Halil Tekin ve Grup Müdürü Arif Özefe ile katılımcılar arasında soru cevap şeklinde istişareler yapılarak seminer tamamlandı.