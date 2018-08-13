Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 09:41

NTO’dan ABD’ye tepki, yeni ekonomik modele destek

Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, ABD yönetiminin Türkiye’ye karşı aldığı yaptırım kararlarına sert tepki gösterirken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan yeni ekonomi modelini desteklediklerini açıkladı.

NTO’dan ABD’ye tepki, yeni ekonomik modele destek

13 Ağustos 2018 09:41


Başkan Özyurt yaptığı açıklamada, ABD yönetimi tarafından çelik ve alüminyum ek vergiler getirilmesinin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu belirterek, “ABD’nin bu kararı devlet ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır" dedi. Türkiye’nin demokratik hukuk devleti olduğuna dikkat çeken Özyurt, "Türkiye güçlü bir ülkedir. Tehditlere, dayatmalara, hukuksuzluklara boyun eğmeyecektir. Önce Gezi olayları, sonra 17-25 Aralık, daha sonra da 15 Temmuz hain darbe girişimi ile planladıklarını gerçekleştiremeyenler, yaptırımlarla veya döviz kuru ile de bu hain planlarına ulaşamayacaklardır. Türk milleti kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güçtedir" ifadelerini kullandı.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Yaklaşımı’na tam destek verdiklerine vurgu yapan Özyurt, "Türkiye, temelleri sağlam bir ülkedir. Bazı sorunlarımız olabilir. Ama daha çok çalışarak, güç birliği yaparak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek çözemeyeceğimiz bir sorun yoktur. İş dünyası olarak bize düşen, üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata devam etmemizdir. Sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve yapısal dönüşüme odaklanmış olan yeni ekonomi modelini çok önemsiyoruz ve tam destek veriyoruz. İş dünyası bundan böyle olarak daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve daha çok ihracat yapacağız. Türkiye olarak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe, hiçbir yaptırım, hiçbir döviz kuru oyunu bizi dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alma hedefimizden uzaklaştıramayacaktır" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç