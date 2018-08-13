NTO’dan ABD’ye tepki, yeni ekonomik modele destek

Başkan Özyurt yaptığı açıklamada, ABD yönetimi tarafından çelik ve alüminyum ek vergiler getirilmesinin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu belirterek, “ABD’nin bu kararı devlet ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır" dedi. Türkiye’nin demokratik hukuk devleti olduğuna dikkat çeken Özyurt, "Türkiye güçlü bir ülkedir. Tehditlere, dayatmalara, hukuksuzluklara boyun eğmeyecektir. Önce Gezi olayları, sonra 17-25 Aralık, daha sonra da 15 Temmuz hain darbe girişimi ile planladıklarını gerçekleştiremeyenler, yaptırımlarla veya döviz kuru ile de bu hain planlarına ulaşamayacaklardır. Türk milleti kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf edecek güçtedir" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Yaklaşımı’na tam destek verdiklerine vurgu yapan Özyurt, "Türkiye, temelleri sağlam bir ülkedir. Bazı sorunlarımız olabilir. Ama daha çok çalışarak, güç birliği yaparak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek çözemeyeceğimiz bir sorun yoktur. İş dünyası olarak bize düşen, üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata devam etmemizdir. Sürdürülebilir büyüme, finansal istikrar ve yapısal dönüşüme odaklanmış olan yeni ekonomi modelini çok önemsiyoruz ve tam destek veriyoruz. İş dünyası bundan böyle olarak daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve daha çok ihracat yapacağız. Türkiye olarak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz müddetçe, hiçbir yaptırım, hiçbir döviz kuru oyunu bizi dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alma hedefimizden uzaklaştıramayacaktır" diye konuştu.